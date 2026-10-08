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    Besonders beachtet!

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    Oracle Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 08.10.2026

    Kursbewegung von -5,63 % bei Oracle am 08.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Oracle Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 08.10.2026
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    Oracle ist ein US-Softwarekonzern mit Fokus auf Datenbanken, Cloud-Infrastruktur und Unternehmenssoftware (ERP, HCM, CRM). Kernprodukt ist die Oracle Database, ergänzt durch OCI-Cloud-Services. Oracle zählt zu den führenden Enterprise-Software- und Datenbankanbietern. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, SAP, AWS, IBM, Google Cloud. Stärken: starke Legacy-Kundenbasis, tiefe Integration, hohe Wechselkosten.

    Oracle Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 08.10.2026

    Die Oracle Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -5,63 % auf 121,02. Damit verliert die Aktie -7,22  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Der Kursrückgang der Oracle Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,23 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,63 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Oracle Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -2,09 % hinzunehmen.

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    Auf Wochensicht hat die Oracle Aktie damit -1,88 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,52 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -27,08 % verloren.

    Oracle Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,88 %
    1 Monat -13,52 %
    3 Monate -2,09 %
    1 Jahr -50,12 %
    Stand: 08.10.2026, 20:38 Uhr

    Informationen zur Oracle Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Oracle Aktien. Damit ist das Unternehmen 368,63 Mrd. € wert.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von Oracle

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,04 %. Salesforce notiert im Minus, mit -0,25 %. IBM notiert im Plus, mit +1,20 %. Microsoft verliert -1,51 % SAP notiert im Minus, mit -0,34 %.

    Oracle Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die Oracle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Oracle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Oracle

    -5,94 %
    -1,88 %
    -13,52 %
    -2,09 %
    -50,12 %
    +17,12 %
    +53,34 %
    +249,06 %
    +7.088,32 %
    ISIN:US68389X1054WKN:871460
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