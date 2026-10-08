Intel Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 08.10.2026

Die Intel Aktie notiert aktuell bei 94,83€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -6,15 % nachgegeben, was einem Verlust von -6,21 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,16 %, geht es heute bei der Intel Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Intel Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -0,18 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -12,17 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,92 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +200,42 % gewonnen.

Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,17 % 1 Monat +11,92 % 3 Monate -0,18 % 1 Jahr +199,62 %

Informationen zur Intel Aktie

Stand: 08.10.2026, 20:39 Uhr

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 503,71 Mrd. € wert.

Massive Verluste bei Aktien aus dem Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) haben die Technologiebörse Nasdaq am Donnerstag im Handelsverlauf deutlich nach unten gezogen. Auslöser dafür war ein ein Medienbericht über die Umsätze des ChatGPT-Entwicklers …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Intel

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,37 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -2,99 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -1,49 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing verliert -2,96 %

Lohnt sich ein Investment in die Intel Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der Intel Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Intel Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.