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Advanced Micro Devices Aktie fällt am 08.10.2026 um -4,37 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick
Die Advanced Micro Devices Aktie notiert am 08.10.2026 mit -4,37 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.
Advanced Micro Devices (AMD) entwickelt x86-CPUs, GPUs und SoCs für PCs, Rechenzentren, Gaming und Embedded-Anwendungen. Kernprodukte: Ryzen-, EPYC-, Radeon- und Instinct-Chips. AMD ist Nummer 2 hinter Intel (CPUs) und konkurriert mit Nvidia (GPUs/AI). Stärken: leistungsstarke EPYC-Serverchips, Chiplet-Design, starke Position in Konsolen-SoCs (Sony, Microsoft).
Advanced Micro Devices Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 08.10.2026
Bei Advanced Micro Devices geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -4,37 % nach und notiert bei 551,80€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,02 %, geht es heute bei der Advanced Micro Devices Aktie nach unten. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?
Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Advanced Micro Devices nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +22,22 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um 0,00 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +32,25 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Advanced Micro Devices +200,53 % gewonnen.
Advanced Micro Devices Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|0,00 %
|1 Monat
|+32,25 %
|3 Monate
|+22,22 %
|1 Jahr
|+202,47 %
Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie
Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 904,72 Mrd. € wert.
Im Minus - Starke Verluste bei KI-Werten wegen OpenAI-Umsatz
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Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber
Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -6,15 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -2,97 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -1,49 %. Broadcom verliert -4,39 %
Advanced Micro Devices Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten
Ob sich ein Einstieg bei der Advanced Micro Devices Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Advanced Micro Devices Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.