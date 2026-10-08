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    Besonders beachtet!

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    Advanced Micro Devices Aktie fällt am 08.10.2026 um -4,37 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick

    Die Advanced Micro Devices Aktie notiert am 08.10.2026 mit -4,37 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Advanced Micro Devices Aktie fällt am 08.10.2026 um -4,37 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick
    Foto: 1068642736

    Advanced Micro Devices (AMD) entwickelt x86-CPUs, GPUs und SoCs für PCs, Rechenzentren, Gaming und Embedded-Anwendungen. Kernprodukte: Ryzen-, EPYC-, Radeon- und Instinct-Chips. AMD ist Nummer 2 hinter Intel (CPUs) und konkurriert mit Nvidia (GPUs/AI). Stärken: leistungsstarke EPYC-Serverchips, Chiplet-Design, starke Position in Konsolen-SoCs (Sony, Microsoft).

    Advanced Micro Devices Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 08.10.2026

    Bei Advanced Micro Devices geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -4,37 % nach und notiert bei 551,80. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,02 %, geht es heute bei der Advanced Micro Devices Aktie nach unten. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

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    Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Advanced Micro Devices nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +22,22 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um 0,00 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +32,25 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Advanced Micro Devices +200,53 % gewonnen.

    Advanced Micro Devices Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche 0,00 %
    1 Monat +32,25 %
    3 Monate +22,22 %
    1 Jahr +202,47 %
    Stand: 08.10.2026, 20:39 Uhr

    Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 904,72 Mrd. € wert.

    Im Minus - Starke Verluste bei KI-Werten wegen OpenAI-Umsatz


    Massive Verluste bei Aktien aus dem Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) haben die Technologiebörse Nasdaq am Donnerstag im Handelsverlauf deutlich nach unten gezogen. Auslöser dafür war ein ein Medienbericht über die Umsätze des ChatGPT-Entwicklers …

    Volato Group to Rebrand as SOAR AI as the Company Scales AI Infrastructure Business


    Volato Group, Inc. (NYSE American: SOAR) (the “Company”) today announced that it is unveiling a strategic rebranding of the Company, including changing its corporate name to SOAR AI, Inc., reflecting the Company’s transformation into an AI …

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -6,15 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -2,97 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -1,49 %. Broadcom verliert -4,39 %

    Advanced Micro Devices Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Advanced Micro Devices Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Advanced Micro Devices Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Advanced Micro Devices

    -4,70 %
    -0,67 %
    +31,36 %
    +21,40 %
    +200,45 %
    +446,37 %
    +494,33 %
    +8.938,68 %
    +17.976,92 %
    ISIN:US0079031078WKN:863186
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    Markt Bote
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