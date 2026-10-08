ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für SGL Carbon auf 5,50 Euro - 'Hold'
- Jefferies hebt SGL-Carbon-Kursziel auf 5,50 Euro
- Starke Quartalsdaten führen zu höheren Jahreszielen
- Umsatz- und Ergebnisprognosen bis 2028 angehoben
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SGL Carbon von 4,80 auf 5,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Starke Eckdaten für das dritte Quartal hätten zu höheren Jahreszielen des Kohlenstoffspezialisten geführt, schrieb Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach oben./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 11:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 11:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SGL Carbon Aktie
Die SGL Carbon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,29 % und einem Kurs von 5,35 auf Tradegate (08. Oktober 2026, 20:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SGL Carbon Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,2222EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von -43,93 %/-6,54 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 5,50 Euro
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Die KI muss noch viel lernen.
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Nicht zu vergessen : SGL Carbon hat seine Position im S- DAX zurück , das wird den Kurs weiter stabilisieren , hoffe ich !😀
trotz allgemeiner Ruhe im Thread hat sich SGL ganz heimlich die 5,- € - Marke zurück erobert