Jefferies hebt Ziel für SGL Carbon auf 5,50 Euro - 'Hold'

Die KI muss noch viel lernen.





Der Anstieg der letzten Wochen ist vermutlich eine C einer X2.





Sicher sein kann man sich da nicht. Allerdings ist das Risiko für erneute Kursrückgänge angestiegen.





Daher gestern ein Teilverkauf vorgenommen. Denn wenn es eine X2 war, dann kommt noch einmal eine dynamisch z down - impulsiv mit starken Abwärtschub.





Die sollte idealerweise das Gap bei 3.33 schliessen und dann die Alt 2 finalisieren.





Der Aufstieg in den S-DAX hat den SGL Carbon Kurs steigen lassen. Jene die dies vorher schon wussten hatten sich augenscheinlich letzten Monate knapp oberhalb der 4 Euro in den Markt eingekauft und realisieren scheinbar jetzt ihre schnellen Gewinne.





Die Zweifel sind immer noch existent - ergo kann es durchaus sein, dass die Zwei eben nicht fertig ist, sondern noch fertiggestellt wird.





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