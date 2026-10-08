AIXTRON Aktie deutlicher Kursrutsch - 08.10.2026

Die AIXTRON Aktie ist bisher um -4,99 % auf 36,18€ gefallen. Das sind -1,90 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der AIXTRON Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,83 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 36,18€, mit einem Minus von -4,99 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von AIXTRON Verluste von -18,14 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,95 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,97 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +108,75 % gewonnen.

AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,95 % 1 Monat -7,97 % 3 Monate -18,14 % 1 Jahr +148,41 %

? wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 08.10.2026, 20:40 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Aixtrons Erholung und den Anstieg von 127 Prozent seit Jahresbeginn. Die Aktie nähert sich 40 Euro, wo Verkaufsdruck gesehen wird. Analysten bleiben überwiegend positiv und verweisen auf KI-Photonik, HVDC und GaN; Amundi erhöhte den Anteil auf 3,26 Prozent, die Neubestellungen stiegen im zweiten Quartal um 81 Prozent. Als mögliche künftige Impulse werden auch SiC und Photonik diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,10 Mrd. € wert.

Hohe Anleiherenditen und Ölpreise machen dem Dax weiterhin zu schaffen. Gleich zum Börsenstart am Donnerstag sackte der deutsche Leitindex unter die Marke von 25.000 Punkten und erreichte am frühen Nachmittag mit zeitweise weniger als 24.800 …

Top- und Flop-Aktien am 08.10.2026 im TecDAX.

Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

So schlagen sich die Wettbewerber von AIXTRON

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,46 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -0,10 %.

AIXTRON Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die AIXTRON Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur AIXTRON Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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