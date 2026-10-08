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Almonty Industries Aktie mit kräftigem Kurssturz - 08.10.2026
Am 08.10.2026 ist die Almonty Industries Aktie, bisher, um -6,20 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Almonty Industries Aktie.
Almonty Industries Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 08.10.2026
Bei Almonty Industries geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -6,20 % nach und notiert bei 10,145€. Die Talfahrt der Almonty Industries Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -6,65 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 10,145€, mit einem Minus von -6,20 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Almonty Industries insgesamt ein Minus von -24,06 % zu verkraften.
Auf Wochensicht hat die Almonty Industries Aktie damit -14,81 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -33,40 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Almonty Industries +28,12 % gewonnen.
Almonty Industries Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-14,81 %
|1 Monat
|-33,40 %
|3 Monate
|-24,06 %
|1 Jahr
|+63,47 %
Informationen zur Almonty Industries Aktie
Es gibt 288 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,90 Mrd. € wert.
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Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Almonty Industries?
Sandvik, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,44 %.
Lohnt sich ein Investment in die Almonty Industries Aktie?
Ob die Almonty Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Almonty Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.