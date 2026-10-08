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    Besonders beachtet!

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    Frontline - Aktie gewinnt kräftig - 08.10.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Frontline Aktie bisher um +5,55 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Frontline Aktie.

    Besonders beachtet! - Frontline - Aktie gewinnt kräftig - 08.10.2026
    Foto: Tang Yi - picture alliance / Xinhua News Agency

    Frontline ist ein führender Akteur im globalen Rohöltransport, bekannt für seine moderne Flotte und Effizienz. Hauptkonkurrenten sind Euronav und Teekay Tankers. Strategische Partnerschaften und Betriebsoptimierung bieten Wettbewerbsvorteile.

    Frontline Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 08.10.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +5,55 % konnte die Frontline Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Schon gestern ging es für die Frontline Aktie um +1,29 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 50,02. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Frontline Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +47,81 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +14,47 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,10 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Frontline +170,11 % gewonnen.

    Frontline Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,47 %
    1 Monat +23,10 %
    3 Monate +47,81 %
    1 Jahr +164,25 %
    Stand: 08.10.2026, 20:41 Uhr

    Informationen zur Frontline Aktie

    Es gibt 223 Mio. Frontline Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,18 Mrd. € wert.

    77 Millionen Dollar pro Fahrt: Transportkosten klettern auf 40 % des Ölpreises


    Die Kosten für Öltransporte explodieren. Supertanker werden weltweit knapp, Charterraten erreichen Rekordhöhen. Jetzt droht der Weltwirtschaft ein zusätzlicher Kostenschock.

    Lohnt sich ein Investment in die Frontline Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der Frontline Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Frontline Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Frontline

    +6,01 %
    +15,41 %
    +24,11 %
    +49,02 %
    +166,42 %
    +193,19 %
    +340,70 %
    ISIN:CY0200352116WKN:A3D38W
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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