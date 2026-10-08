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    Besonders beachtet!

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    CoStar Group Aktie stark gefragt - +7,10 % - 08.10.2026

    Kursbewegung von +7,10 % bei CoStar Group am 08.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - CoStar Group Aktie stark gefragt - +7,10 % - 08.10.2026
    Foto: Timon - stock.adobe.com

    CoStar Group ist ein führender Anbieter von Daten, Analysen und Online-Marktplätzen für Gewerbeimmobilien (u.a. CoStar, LoopNet, Apartments.com). Das Unternehmen dominiert den US-Markt für CRE-Informationen, mit wachsender Präsenz international. Wichtige Wettbewerber sind Moody’s/REIS, Yardi, Zillow, Redfin. USP: tief integrierte, proprietäre Datenbank, hohe Markteintrittsbarrieren, starke Netzwerkeffekte.

    Wie hat sich die CoStar Group-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die CoStar Group Aktie konnte bisher um +7,10 % auf 26,40 zulegen. Das sind +1,75  mehr als am letzten Handelstag. Die CoStar Group Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -0,87 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 26,40. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    In den letzten drei Monaten verzeichnete die CoStar Group Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +9,69 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,57 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von CoStar Group -54,07 % verloren.

    Während CoStar Group heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,56 %.

    CoStar Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,69 %
    1 Monat -1,57 %
    3 Monate +0,31 %
    1 Jahr -62,04 %
    Stand: 08.10.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur CoStar Group Aktie

    Es gibt 405 Mio. CoStar Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,71 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 08.10. - US Tech 100 schwach -1,56 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

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    Ob sich ein Einstieg bei der CoStar Group Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur CoStar Group Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    CoStar Group

    +7,18 %
    +8,77 %
    -1,23 %
    +1,38 %
    -61,65 %
    -65,01 %
    -65,00 %
    +544,39 %
    ISIN:US22160N1090WKN:922134
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