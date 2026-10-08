JEFFERIES stuft Allianz SE auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Allianz von 420 auf 440 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Philip Kett passte seine Prognosen an, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass der Versicherer realisierte Gewinne aus seinem indischen Gemeinschaftsunternehmen zur beschleunigten Reinvestition in festverzinsliche Wertpapiere verwendet, wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb. Angesichts der anhaltenden Volatilität am Anleihemarkt würde es ihn nicht überraschen, wenn auch andere Unternehmen der Branche Verluste aus festverzinslichen Wertpapieren verbuchen würden, schrieb er./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 13:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 13:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 13:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 13:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 416,3EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 21:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Philip Kett
Analysiertes Unternehmen: Allianz SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 440
Kursziel alt: 420
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philip Kett
Analysiertes Unternehmen: Allianz SE
Aktieneinstufung neu: neutral
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Kursziel alt: 420
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