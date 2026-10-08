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    Roche erhält Zulassung für Tecentriq bei Darmkrebsart in den USA

    Für Sie zusammengefasst
    • FDA lässt Tecentriq bei bestimmtem Darmkrebs zu
    • Für Stadium-III-Kolonkrebs mit MMR-Defekt zugelassen
    • Studie: Risiko für Rückfall oder Tod sank um 50 Prozent
    Roche erhält Zulassung für Tecentriq bei Darmkrebsart in den USA
    Foto: diy13 - stock.adobe.com

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Roche -Immuntherapie Tecentriq (Atezolizumab) hat in den USA eine Zulassung für die Behandlung einer bestimmten Form von Dickdarmkrebs erhalten. Das Mittel darf nun in Kombination mit einer Chemotherapie zur Behandlung von Kolonkarzinomen im Stadium III mit sogenanntem Mismatch-Repair-Defekt angewandt werden, wie es in einer Mitteilung der US-Gesundheitsbehörde FDA vom Donnerstagabend hieß.

    Der Basler Pharmakonzern hatte im Juni den Priority-Review-Status durch die Behörde für diese Indikation erhalten. Grundlage war die Phase-III-Studie Atomic, in der Tecentriq plus Chemotherapie das Rückfall- oder Sterberisiko im Vergleich zur Chemotherapie allein um 50 Prozent senkte. Die FDA hatte laut früheren Angaben von Roche bereits angekündigt, bis spätestens 9. Oktober 2026 über die Zulassung zu entscheiden./ys/AWP/he

    Roche Holding

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    ISIN:CH0012032048WKN:855167
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Roche Holding Aktie

    Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 357,7 auf Lang & Schwarz (16. März 2026, 21:57 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Roche Holding Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Roche Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 9,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9700 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 364,00CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 434,00CHF was eine Bandbreite von -35,70 %/+21,32 % bedeutet.





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