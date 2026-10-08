JEFFERIES stuft DHL Group auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für DHL Group vor Quartalszahlen des Logistikkonzerns von 59 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Konsensprognose eines Ergebniswachstums (Ebit) der Express-Sparte von 30 Prozent im dritten Quartal könnte sich als etwas zu niedrig erweisen, schrieb Michael Aspinall in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Dies gelte insbesondere, wenn der positive Effekt aus den Nahost-Disruptionen anhalte./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 12:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 12:49 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 55,24EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 21:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Aspinall

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 61

Kursziel alt: 59

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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