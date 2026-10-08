Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 30 am 08.10.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 30. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.10.2026 im US 30. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Travelers Companies
Tagesperformance: +3,13 %
Tagesperformance: +3,13 %
Platz 2
Performance 1M: +4,84 %
Performance 1M: +4,84 %
NVIDIA
Tagesperformance: -3,09 %
Tagesperformance: -3,09 %
Platz 3
Performance 1M: +3,41 %
Performance 1M: +3,41 %
? wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg und den Ausbruch der NVIDIA-Aktie: Einige erwarten weiter steigende Kurse bis 250 Euro und halten Leerverkäufe für verfrüht; diskutiert werden auch RSI und Momentum. Als fundamentaler Impuls gilt ein möglicher Chipauftrag von SpaceX über 40 Milliarden Dollar. Dagegen stehen steigende Zinsen als Belastung für Halbleiteraktien sowie mögliche Folgen von Chip-Schmuggel nach China und verschärfter Exportkontrolle.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.
The Home Depot
Tagesperformance: +2,79 %
Tagesperformance: +2,79 %
Platz 4
Performance 1M: -4,54 %
Performance 1M: -4,54 %
Caterpillar
Tagesperformance: -2,62 %
Tagesperformance: -2,62 %
Platz 5
Performance 1M: +1,41 %
Performance 1M: +1,41 %
Walmart
Tagesperformance: +2,48 %
Tagesperformance: +2,48 %
Platz 6
Performance 1M: +7,99 %
Performance 1M: +7,99 %
Amazon
Tagesperformance: -2,17 %
Tagesperformance: -2,17 %
Platz 7
Performance 1M: +2,32 %
Performance 1M: +2,32 %
? wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die niedrige Bewertung der Amazon-Aktie und die Frage, ob sie eine KI-Chance bietet. Analysten sehen im Schnitt rund 30 Prozent Kurspotenzial; das ausgewiesene niedrige KGV wird jedoch durch hohe außerbetriebliche Gewinne aus der Anthropic-Beteiligung verzerrt. AWS-Preiserhöhungen für Rechenkapazität gelten als Nachfrage- und Knappheitssignal, stehen aber hohen Investitionen und steigenden Chipkosten gegenüber. Zudem werden Energieengpässe für KI-Rechenzentren thematisiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.
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