Aktien mit extremer Performance im US 30 am 08.10.2026

? wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg und den Ausbruch der NVIDIA-Aktie: Einige erwarten weiter steigende Kurse bis 250 Euro und halten Leerverkäufe für verfrüht; diskutiert werden auch RSI und Momentum. Als fundamentaler Impuls gilt ein möglicher Chipauftrag von SpaceX über 40 Milliarden Dollar. Dagegen stehen steigende Zinsen als Belastung für Halbleiteraktien sowie mögliche Folgen von Chip-Schmuggel nach China und verschärfter Exportkontrolle.