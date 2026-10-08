Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 08.10.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.10.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Nebius Group Registered (A)
Tagesperformance: -8,32 %
Tagesperformance: -8,32 %
Platz 2
Performance 1M: -0,25 %
Performance 1M: -0,25 %
? wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den erneuten Abverkauf nach einem Kursplus von rund 9 % und den Ausbruch über 250 US-Dollar. Thema sind diese charttechnische Marke und erhoffte Impulse durch Geschäftszahlen. Fundamental stehen KI-Cloud-Wachstum, höhere GPU-Preise und Kundenvorauszahlungen den Risiken hoher Investitionen, Verschuldung und Verwässerung gegenüber. Die Inferize-Übernahme soll die GPU-Auslastung verbessern.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.
CoreWeave Registered (A)
Tagesperformance: -8,12 %
Tagesperformance: -8,12 %
Platz 3
Performance 1M: -5,95 %
Performance 1M: -5,95 %
Arm Holdings
Tagesperformance: -7,58 %
Tagesperformance: -7,58 %
Platz 4
Performance 1M: +11,53 %
Performance 1M: +11,53 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: -6,51 %
Tagesperformance: -6,51 %
Platz 5
Performance 1M: +22,69 %
Performance 1M: +22,69 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -5,94 %
Tagesperformance: -5,94 %
Platz 6
Performance 1M: -7,77 %
Performance 1M: -7,77 %
Intel
Tagesperformance: -5,83 %
Tagesperformance: -5,83 %
Platz 7
Performance 1M: +13,63 %
Performance 1M: +13,63 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -5,09 %
Tagesperformance: -5,09 %
Platz 8
Performance 1M: -1,38 %
Performance 1M: -1,38 %
Micron Technology
Tagesperformance: -4,86 %
Tagesperformance: -4,86 %
Platz 9
Performance 1M: +3,78 %
Performance 1M: +3,78 %
? wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starken Gewinnzuwächse Microns und die Nachfrage nach KI-Hardware und HBM, die viele als Fundament für weitere Kursgewinne sehen. Ein Kursziel von 3.000 Dollar sorgt zugleich für Zweifel an überzogenen Annahmen und Blasengefahr. Die Streikdrohung in Taiwan gilt als kurzfristiger Belastungs- und Unsicherheitsfaktor. Der Netlist-Vergleich beseitigt Rechtsstreitigkeiten, kostet Micron aber 600 Millionen Dollar.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.
Broadcom
Tagesperformance: -4,76 %
Tagesperformance: -4,76 %
Platz 10
Performance 1M: +2,75 %
Performance 1M: +2,75 %
Marvell Technology
Tagesperformance: -4,71 %
Tagesperformance: -4,71 %
Platz 11
Performance 1M: +26,03 %
Performance 1M: +26,03 %
Rocket Lab Corporation
Tagesperformance: -4,67 %
Tagesperformance: -4,67 %
Platz 12
Performance 1M: +7,07 %
Performance 1M: +7,07 %
Teradyne
Tagesperformance: -4,64 %
Tagesperformance: -4,64 %
Platz 13
Performance 1M: +13,97 %
Performance 1M: +13,97 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -4,59 %
Tagesperformance: -4,59 %
Platz 14
Performance 1M: +34,06 %
Performance 1M: +34,06 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: -4,50 %
Tagesperformance: -4,50 %
Platz 15
Performance 1M: +14,56 %
Performance 1M: +14,56 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +3,94 %
Tagesperformance: +3,94 %
Platz 16
Performance 1M: -0,41 %
Performance 1M: -0,41 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: +3,37 %
Tagesperformance: +3,37 %
Platz 17
Performance 1M: +2,20 %
Performance 1M: +2,20 %
Coca-Cola Europacific Partners
Tagesperformance: +3,05 %
Tagesperformance: +3,05 %
Platz 18
Performance 1M: +1,59 %
Performance 1M: +1,59 %
PepsiCo
Tagesperformance: +2,95 %
Tagesperformance: +2,95 %
Platz 19
Performance 1M: -5,51 %
Performance 1M: -5,51 %
Adobe
Tagesperformance: +2,70 %
Tagesperformance: +2,70 %
Platz 20
Performance 1M: -6,46 %
Performance 1M: -6,46 %
Paychex
Tagesperformance: +2,70 %
Tagesperformance: +2,70 %
Platz 21
Performance 1M: -10,93 %
Performance 1M: -10,93 %
Booking Holdings
Tagesperformance: +2,68 %
Tagesperformance: +2,68 %
Platz 22
Performance 1M: -15,74 %
Performance 1M: -15,74 %
Automatic Data Processing
Tagesperformance: +2,57 %
Tagesperformance: +2,57 %
Platz 23
Performance 1M: +0,96 %
Performance 1M: +0,96 %
Walmart
Tagesperformance: +2,49 %
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 24
Performance 1M: +7,99 %
Performance 1M: +7,99 %
Take-Two Interactive Software
Tagesperformance: +2,44 %
Tagesperformance: +2,44 %
Platz 25
Performance 1M: -0,19 %
Performance 1M: -0,19 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +2,43 %
Tagesperformance: +2,43 %
Platz 26
Performance 1M: -16,00 %
Performance 1M: -16,00 %
Copart
Tagesperformance: +2,41 %
Tagesperformance: +2,41 %
Platz 27
Performance 1M: -15,47 %
Performance 1M: -15,47 %
Paccar
Tagesperformance: +2,39 %
Tagesperformance: +2,39 %
Platz 28
Performance 1M: -8,72 %
Performance 1M: -8,72 %
T-Mobile US
Tagesperformance: +2,37 %
Tagesperformance: +2,37 %
Platz 29
Performance 1M: -2,61 %
Performance 1M: -2,61 %
Monster Beverage
Tagesperformance: +2,20 %
Tagesperformance: +2,20 %
Platz 30
Performance 1M: +4,34 %
Performance 1M: +4,34 %
Netflix
Tagesperformance: +2,18 %
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 31
Performance 1M: -6,35 %
Performance 1M: -6,35 %
Airbnb Registered (A)
Tagesperformance: +2,09 %
Tagesperformance: +2,09 %
Platz 32
Performance 1M: -5,75 %
Performance 1M: -5,75 %
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