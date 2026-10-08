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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 08.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 08.10.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.10.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Long
    88,39€
    Basispreis
    1,46
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    × 7,58
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    Blatt
    Short
    113,52€
    Basispreis
    0,96
    Ask
    × 7,21
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Astera Labs
    ISIN: US04626A1034
    WKN: A404AF
    Die Astera Labs Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,53 %.

    Nebius Group Registered (A)
    Tagesperformance: -8,32 %
    Platz 2
    Performance 1M: -0,25 %
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,32 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den erneuten Abverkauf nach einem Kursplus von rund 9 % und den Ausbruch über 250 US-Dollar. Thema sind diese charttechnische Marke und erhoffte Impulse durch Geschäftszahlen. Fundamental stehen KI-Cloud-Wachstum, höhere GPU-Preise und Kundenvorauszahlungen den Risiken hoher Investitionen, Verschuldung und Verwässerung gegenüber. Die Inferize-Übernahme soll die GPU-Auslastung verbessern.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

    CoreWeave Registered (A)
    Tagesperformance: -8,12 %
    Platz 3
    Performance 1M: -5,95 %
    Chart CoreWeave Registered (A)
    ISIN: US21873S1087
    WKN: A413X6
    Die CoreWeave Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,12 %.

    Arm Holdings
    Tagesperformance: -7,58 %
    Platz 4
    Performance 1M: +11,53 %
    Chart Arm Holdings
    ISIN: US0420682058
    WKN: A3EUCD
    Die Arm Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,58 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: -6,51 %
    Platz 5
    Performance 1M: +22,69 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,51 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: -5,94 %
    Platz 6
    Performance 1M: -7,77 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,94 %.

    Intel
    Tagesperformance: -5,83 %
    Platz 7
    Performance 1M: +13,63 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,83 %.

    Constellation Energy
    Tagesperformance: -5,09 %
    Platz 8
    Performance 1M: -1,38 %
    Chart Constellation Energy
    ISIN: US21037T1097
    WKN: A3DCXB
    Die Constellation Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,09 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: -4,86 %
    Platz 9
    Performance 1M: +3,78 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,86 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starken Gewinnzuwächse Microns und die Nachfrage nach KI-Hardware und HBM, die viele als Fundament für weitere Kursgewinne sehen. Ein Kursziel von 3.000 Dollar sorgt zugleich für Zweifel an überzogenen Annahmen und Blasengefahr. Die Streikdrohung in Taiwan gilt als kurzfristiger Belastungs- und Unsicherheitsfaktor. Der Netlist-Vergleich beseitigt Rechtsstreitigkeiten, kostet Micron aber 600 Millionen Dollar.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Broadcom
    Tagesperformance: -4,76 %
    Platz 10
    Performance 1M: +2,75 %
    Chart Broadcom
    ISIN: US11135F1012
    WKN: A2JG9Z
    Die Broadcom Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,76 %.

    Marvell Technology
    Tagesperformance: -4,71 %
    Platz 11
    Performance 1M: +26,03 %
    Chart Marvell Technology
    ISIN: US5738741041
    WKN: A3CNLD
    Die Marvell Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,71 %.

    Rocket Lab Corporation
    Tagesperformance: -4,67 %
    Platz 12
    Performance 1M: +7,07 %
    Chart Rocket Lab Corporation
    ISIN: US7731211089
    WKN: A419CG
    Die Rocket Lab Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,67 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: -4,64 %
    Platz 13
    Performance 1M: +13,97 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,64 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: -4,59 %
    Platz 14
    Performance 1M: +34,06 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,59 %.

    Monolithic Power Systems
    Tagesperformance: -4,50 %
    Platz 15
    Performance 1M: +14,56 %
    Chart Monolithic Power Systems
    ISIN: US6098391054
    WKN: A0DLC4
    Die Monolithic Power Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,50 %.

    Diamondback Energy
    Tagesperformance: +3,94 %
    Platz 16
    Performance 1M: -0,41 %
    Chart Diamondback Energy
    ISIN: US25278X1090
    WKN: A1J6Y4
    Die Diamondback Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,94 %.

    Old Dominion Freight Line
    Tagesperformance: +3,37 %
    Platz 17
    Performance 1M: +2,20 %
    Chart Old Dominion Freight Line
    ISIN: US6795801009
    WKN: 923655
    Die Old Dominion Freight Line Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,37 %.

    Coca-Cola Europacific Partners
    Tagesperformance: +3,05 %
    Platz 18
    Performance 1M: +1,59 %
    Chart Coca-Cola Europacific Partners
    ISIN: GB00BDCPN049
    WKN: A2AJ8Q
    Die Coca-Cola Europacific Partners Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,05 %.

    PepsiCo
    Tagesperformance: +2,95 %
    Platz 19
    Performance 1M: -5,51 %
    Chart PepsiCo
    ISIN: US7134481081
    WKN: 851995
    Die PepsiCo Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,95 %.

    Adobe
    Tagesperformance: +2,70 %
    Platz 20
    Performance 1M: -6,46 %
    Chart Adobe
    ISIN: US00724F1012
    WKN: 871981
    Die Adobe Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,70 %.

    Paychex
    Tagesperformance: +2,70 %
    Platz 21
    Performance 1M: -10,93 %
    Chart Paychex
    ISIN: US7043261079
    WKN: 868284
    Die Paychex Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,70 %.

    Booking Holdings
    Tagesperformance: +2,68 %
    Platz 22
    Performance 1M: -15,74 %
    Chart Booking Holdings
    ISIN: US09857L1089
    WKN: A2JEXP
    Die Booking Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,68 %.

    Automatic Data Processing
    Tagesperformance: +2,57 %
    Platz 23
    Performance 1M: +0,96 %
    Chart Automatic Data Processing
    ISIN: US0530151036
    WKN: 850347
    Die Automatic Data Processing Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,57 %.

    Walmart
    Tagesperformance: +2,49 %
    Platz 24
    Performance 1M: +7,99 %
    Chart Walmart
    ISIN: US9311421039
    WKN: 860853
    Die Walmart Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,49 %.

    Take-Two Interactive Software
    Tagesperformance: +2,44 %
    Platz 25
    Performance 1M: -0,19 %
    Chart Take-Two Interactive Software
    ISIN: US8740541094
    WKN: 914508
    Die Take-Two Interactive Software Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,44 %.

    Axon Enterprise
    Tagesperformance: +2,43 %
    Platz 26
    Performance 1M: -16,00 %
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,43 %.

    Copart
    Tagesperformance: +2,41 %
    Platz 27
    Performance 1M: -15,47 %
    Chart Copart
    ISIN: US2172041061
    WKN: 893807
    Die Copart Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,41 %.

    Paccar
    Tagesperformance: +2,39 %
    Platz 28
    Performance 1M: -8,72 %
    Chart Paccar
    ISIN: US6937181088
    WKN: 861114
    Die Paccar Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,39 %.

    T-Mobile US
    Tagesperformance: +2,37 %
    Platz 29
    Performance 1M: -2,61 %
    Chart T-Mobile US
    ISIN: US8725901040
    WKN: A1T7LU
    Die T-Mobile US Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,37 %.

    Monster Beverage
    Tagesperformance: +2,20 %
    Platz 30
    Performance 1M: +4,34 %
    Chart Monster Beverage
    ISIN: US61174X1090
    WKN: A14U5Z
    Die Monster Beverage Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,20 %.

    Netflix
    Tagesperformance: +2,18 %
    Platz 31
    Performance 1M: -6,35 %
    Chart Netflix
    ISIN: US64110L1061
    WKN: 552484
    Die Netflix Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,18 %.

    Airbnb Registered (A)
    Tagesperformance: +2,09 %
    Platz 32
    Performance 1M: -5,75 %
    Chart Airbnb Registered (A)
    ISIN: US0090661010
    WKN: A2QG35
    Die Airbnb Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,09 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 08.10.2026 Top- und Flop-Aktien am 08.10.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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