Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 500 am 08.10.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.10.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -7,68 %
Performance 1M: +1,88 %
Tagesperformance: +7,07 %
Performance 1M: -1,57 %
Tagesperformance: -6,90 %
Performance 1M: +22,69 %
Tagesperformance: +6,81 %
Performance 1M: -7,55 %
Tagesperformance: -6,60 %
Performance 1M: -7,77 %
Tagesperformance: +6,48 %
Performance 1M: +12,41 %
? wallstreetONLINE-Community zu Accenture Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +6,30 %
Performance 1M: +6,61 %
Tagesperformance: -6,21 %
Performance 1M: +11,35 %
? wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -5,97 %
Performance 1M: -12,90 %
? wallstreetONLINE-Community zu Oracle (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -5,76 %
Performance 1M: +13,63 %
Tagesperformance: -5,62 %
Performance 1M: +6,16 %
? wallstreetONLINE-Community zu Vistra (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +5,29 %
Performance 1M: +23,07 %
Tagesperformance: +5,24 %
Performance 1M: +2,42 %
Tagesperformance: +5,17 %
Performance 1M: +8,20 %
Tagesperformance: +5,14 %
Performance 1M: +14,71 %
Tagesperformance: -5,07 %
Performance 1M: -1,38 %
Tagesperformance: +5,03 %
Performance 1M: -7,13 %
Tagesperformance: -5,01 %
Performance 1M: +9,65 %
Tagesperformance: +4,91 %
Performance 1M: -1,24 %
Tagesperformance: -4,90 %
Performance 1M: +3,78 %
? wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +4,90 %
Performance 1M: -5,50 %
Tagesperformance: -4,89 %
Performance 1M: +14,56 %
Tagesperformance: -4,88 %
Performance 1M: +2,75 %
Tagesperformance: +4,86 %
Performance 1M: -6,33 %
Tagesperformance: -4,83 %
Performance 1M: +10,37 %
Tagesperformance: -4,72 %
Performance 1M: +13,97 %
Tagesperformance: -4,68 %
Performance 1M: +37,06 %
Tagesperformance: +4,62 %
Performance 1M: +21,78 %
Tagesperformance: -4,61 %
Performance 1M: +34,06 %
Tagesperformance: +4,55 %
Performance 1M: -0,59 %
Tagesperformance: +4,54 %
Performance 1M: +2,29 %
Tagesperformance: -4,47 %
Performance 1M: +7,96 %
Tagesperformance: +4,37 %
Performance 1M: -6,45 %
Tagesperformance: +4,30 %
Performance 1M: +0,34 %
Tagesperformance: +4,28 %
Performance 1M: -21,23 %
Tagesperformance: -4,16 %
Performance 1M: -1,36 %
Tagesperformance: +3,99 %
Performance 1M: -1,88 %
Tagesperformance: +3,95 %
Performance 1M: +11,15 %
Tagesperformance: -3,91 %
Performance 1M: -0,26 %