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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 08.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 500 am 08.10.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.10.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Coherent
    ISIN: US19247G1076
    WKN: A3DQXS
    Die Coherent Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -10,14 %.

    Corning
    Tagesperformance: -7,68 %
    Platz 2
    Performance 1M: +1,88 %
    Chart Corning
    ISIN: US2193501051
    WKN: 850808
    Die Corning Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,68 %.

    CoStar Group
    Tagesperformance: +7,07 %
    Platz 3
    Performance 1M: -1,57 %
    Chart CoStar Group
    ISIN: US22160N1090
    WKN: 922134
    Die CoStar Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,07 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: -6,90 %
    Platz 4
    Performance 1M: +22,69 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,90 %.

    Chipotle Mexican Grill
    Tagesperformance: +6,81 %
    Platz 5
    Performance 1M: -7,55 %
    Chart Chipotle Mexican Grill
    ISIN: US1696561059
    WKN: A0ESP5
    Die Chipotle Mexican Grill Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,81 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: -6,60 %
    Platz 6
    Performance 1M: -7,77 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,60 %.

    Accenture Registered (A)
    Tagesperformance: +6,48 %
    Platz 7
    Performance 1M: +12,41 %
    Chart Accenture Registered (A)
    ISIN: IE00B4BNMY34
    WKN: A0YAQA
    Die Accenture Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,48 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Accenture Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um gute Geschäftszahlen und einen vermuteten charttechnischen Ausbruch bei Accenture. Ein Anleger bewertet seinen Einstieg vor rund drei Monaten als günstig, bedauert jedoch, nur wenige Aktien gekauft zu haben.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Accenture Registered (A) eingestellt.

    GoDaddy Registered (A)
    Tagesperformance: +6,30 %
    Platz 8
    Performance 1M: +6,61 %
    Chart GoDaddy Registered (A)
    ISIN: US3802371076
    WKN: A14QAF
    Die GoDaddy Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,30 %.

    Super Micro Computer
    Tagesperformance: -6,21 %
    Platz 9
    Performance 1M: +11,35 %
    Chart Super Micro Computer
    ISIN: US86800U3023
    WKN: A40MRM
    Die Super Micro Computer Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,21 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starkes Umsatz- und Auftragswachstum bei zugleich sinkenden Margen, hohen Lagerbeständen und negativem operativem Cashflow. Uneinigkeit besteht, ob die Inventories notwendige Vorleistungen für künftige Auslieferungen oder ein Abwertungs- und Liquiditätsrisiko sind. Nachhaltig höhere Margen und besserer Cashflow gelten als Voraussetzung für eine Neubewertung; Kursfantasien hängen zudem von erfolgreicher Umsetzung und Compliance ab.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Super Micro Computer eingestellt.

    Oracle
    Tagesperformance: -5,97 %
    Platz 10
    Performance 1M: -12,90 %
    Chart Oracle
    ISIN: US68389X1054
    WKN: 871460
    Die Oracle Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,97 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Oracle (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Oracles Bewertung und KI-Wachstum: Befürworter sehen das Kerngeschäft mit Unternehmenssoftware und den Auftragsbestand von über 364 Mrd. US-Dollar als solide Basis; der Markt unterschätze OCI als Wachstumstreiber. Ein gemeldeter Tencent-Leasingvertrag über rund 7 Mrd. Dollar könnte die KI-Kundenbasis verbreitern. Zugleich steht die Frage im Raum, ob der KI-Boom und die nötigen Investitionen unter Druck geraten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Oracle eingestellt.

    Intel
    Tagesperformance: -5,76 %
    Platz 11
    Performance 1M: +13,63 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,76 %.

    Vistra
    Tagesperformance: -5,62 %
    Platz 12
    Performance 1M: +6,16 %
    Chart Vistra
    ISIN: US92840M1027
    WKN: A2DJE5
    Die Vistra Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,62 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Vistra (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Vistras jüngsten Kurssprung und die Sorge vor einem Rücksetzer: Einige halten den Anstieg für überzogen und berichten, dass positive Nachrichten zu einem möglichen US-Kredit bereits weitgehend eingepreist seien. Diskutiert wird auch, ob Vistra interessanter als Constellation Energy ist. Zudem wird ein Aktienverkauf durch den Retail-Chef im Wert von 3,2 Mio. US-Dollar erwähnt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Vistra eingestellt.

    Marathon Petroleum Corporation
    Tagesperformance: +5,29 %
    Platz 13
    Performance 1M: +23,07 %
    Chart Marathon Petroleum Corporation
    ISIN: US56585A1025
    WKN: A1JEXK
    Die Marathon Petroleum Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,29 %.

    Cboe Global Markets
    Tagesperformance: +5,24 %
    Platz 14
    Performance 1M: +2,42 %
    Chart Cboe Global Markets
    ISIN: US12503M1080
    WKN: A1CZTX
    Die Cboe Global Markets Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,24 %.

    Gartner
    Tagesperformance: +5,17 %
    Platz 15
    Performance 1M: +8,20 %
    Chart Gartner
    ISIN: US3666511072
    WKN: 887957
    Die Gartner Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,17 %.

    Philip Morris International
    Tagesperformance: +5,14 %
    Platz 16
    Performance 1M: +14,71 %
    Chart Philip Morris International
    ISIN: US7181721090
    WKN: A0NDBJ
    Die Philip Morris International Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,14 %.

    Constellation Energy
    Tagesperformance: -5,07 %
    Platz 17
    Performance 1M: -1,38 %
    Chart Constellation Energy
    ISIN: US21037T1097
    WKN: A3DCXB
    Die Constellation Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,07 %.

    Leidos Holdings
    Tagesperformance: +5,03 %
    Platz 18
    Performance 1M: -7,13 %
    Chart Leidos Holdings
    ISIN: US5253271028
    WKN: A1W5CT
    Die Leidos Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,03 %.

    EchoStar Registered (A)
    Tagesperformance: -5,01 %
    Platz 19
    Performance 1M: +9,65 %
    Chart EchoStar Registered (A)
    ISIN: US2787681061
    WKN: A0NDYQ
    Die EchoStar Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,01 %.

    Cognizant Technology Solutions (A)
    Tagesperformance: +4,91 %
    Platz 20
    Performance 1M: -1,24 %
    Chart Cognizant Technology Solutions (A)
    ISIN: US1924461023
    WKN: 915272
    Die Cognizant Technology Solutions (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,91 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: -4,90 %
    Platz 21
    Performance 1M: +3,78 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,90 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starken Gewinnzuwächse Microns und die Nachfrage nach KI-Hardware und HBM, die viele als Fundament für weitere Kursgewinne sehen. Ein Kursziel von 3.000 Dollar sorgt zugleich für Zweifel an überzogenen Annahmen und Blasengefahr. Die Streikdrohung in Taiwan gilt als kurzfristiger Belastungs- und Unsicherheitsfaktor. Der Netlist-Vergleich beseitigt Rechtsstreitigkeiten, kostet Micron aber 600 Millionen Dollar.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Expedia Group
    Tagesperformance: +4,90 %
    Platz 22
    Performance 1M: -5,50 %
    Chart Expedia Group
    ISIN: US30212P3038
    WKN: A1JRLJ
    Symbol: E3X1
    Die Expedia Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,90 %.

    Monolithic Power Systems
    Tagesperformance: -4,89 %
    Platz 23
    Performance 1M: +14,56 %
    Chart Monolithic Power Systems
    ISIN: US6098391054
    WKN: A0DLC4
    Die Monolithic Power Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,89 %.

    Broadcom
    Tagesperformance: -4,88 %
    Platz 24
    Performance 1M: +2,75 %
    Chart Broadcom
    ISIN: US11135F1012
    WKN: A2JG9Z
    Die Broadcom Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,88 %.

    Rollins
    Tagesperformance: +4,86 %
    Platz 25
    Performance 1M: -6,33 %
    Chart Rollins
    ISIN: US7757111049
    WKN: 859002
    Die Rollins Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,86 %.

    Corteva
    Tagesperformance: -4,83 %
    Platz 26
    Performance 1M: +10,37 %
    Chart Corteva
    ISIN: US22052L1044
    WKN: A2PKRR
    Die Corteva Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,83 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: -4,72 %
    Platz 27
    Performance 1M: +13,97 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,72 %.

    CIENA
    Tagesperformance: -4,68 %
    Platz 28
    Performance 1M: +37,06 %
    Chart CIENA
    ISIN: US1717793095
    WKN: A0LDA7
    Die CIENA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,68 %.

    Valero Energy
    Tagesperformance: +4,62 %
    Platz 29
    Performance 1M: +21,78 %
    Chart Valero Energy
    ISIN: US91913Y1001
    WKN: 908683
    Die Valero Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,62 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: -4,61 %
    Platz 30
    Performance 1M: +34,06 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,61 %.

    FactSet Research Systems
    Tagesperformance: +4,55 %
    Platz 31
    Performance 1M: -0,59 %
    Chart FactSet Research Systems
    ISIN: US3030751057
    WKN: 901629
    Die FactSet Research Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,55 %.

    Best Buy
    Tagesperformance: +4,54 %
    Platz 32
    Performance 1M: +2,29 %
    Chart Best Buy
    ISIN: US0865161014
    WKN: 873629
    Die Best Buy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,54 %.

    ON Semiconductor
    Tagesperformance: -4,47 %
    Platz 33
    Performance 1M: +7,96 %
    Chart ON Semiconductor
    ISIN: US6821891057
    WKN: 930124
    Die ON Semiconductor Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,47 %.

    Erie Indemnity (A)
    Tagesperformance: +4,37 %
    Platz 34
    Performance 1M: -6,45 %
    Chart Erie Indemnity (A)
    ISIN: US29530P1021
    WKN: 919562
    Die Erie Indemnity (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,37 %.

    C.H.Robinson Worldwide
    Tagesperformance: +4,30 %
    Platz 35
    Performance 1M: +0,34 %
    Chart C.H.Robinson Worldwide
    ISIN: US12541W2098
    WKN: A0HGF5
    Die C.H.Robinson Worldwide Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,30 %.

    FICO (Fair Isaac Corporation)
    Tagesperformance: +4,28 %
    Platz 36
    Performance 1M: -21,23 %
    Chart FICO (Fair Isaac Corporation)
    ISIN: US3032501047
    WKN: 873369
    Die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,28 %.

    United Airlines Holdings
    Tagesperformance: -4,16 %
    Platz 37
    Performance 1M: -1,36 %
    Chart United Airlines Holdings
    ISIN: US9100471096
    WKN: A1C6TV
    Die United Airlines Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,16 %.

    Verisk Analytics
    Tagesperformance: +3,99 %
    Platz 38
    Performance 1M: -1,88 %
    Chart Verisk Analytics
    ISIN: US92345Y1064
    WKN: A0YA2M
    Die Verisk Analytics Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,99 %.

    APA Corporation
    Tagesperformance: +3,95 %
    Platz 39
    Performance 1M: +11,15 %
    Chart APA Corporation
    ISIN: US03743Q1085
    WKN: A2QQVE
    Die APA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,95 %.

    Akamai Technologies
    Tagesperformance: -3,91 %
    Platz 40
    Performance 1M: -0,26 %
    Chart Akamai Technologies
    ISIN: US00971T1016
    WKN: 928906
    Die Akamai Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,91 %.

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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 500 am 08.10.2026 Top- und Flop-Aktien am 08.10.2026 im US 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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