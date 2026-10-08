ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für Allianz auf 440 Euro - 'Hold'
- Jefferies hebt Kursziel auf 440 Euro an, Hold bleibt
- Allianz reinvestiert Indien-Gewinne in Anleihen
- Volatile Anleihemärkte könnten weitere Verluste bringen
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Allianz von 420 auf 440 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Philip Kett passte seine Prognosen an, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass der Versicherer realisierte Gewinne aus seinem indischen Gemeinschaftsunternehmen zur beschleunigten Reinvestition in festverzinsliche Wertpapiere verwendet, wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb. Angesichts der anhaltenden Volatilität am Anleihemarkt würde es ihn nicht überraschen, wenn auch andere Unternehmen der Branche Verluste aus festverzinslichen Wertpapieren verbuchen würden, schrieb er./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 13:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 13:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 416,9 auf Tradegate (08. Oktober 2026, 21:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 449,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 684,00EUR was eine Bandbreite von -21,91 %/+64,34 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 440 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Allianz - 840400 - DE0008404005
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Allianz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Allianz kooperiert mit waymo bei der Versicherung von autonomen Fahrzeugen in der EU -
- Autoindustrie
- Infrastruktur
- Mobilität alter Menschen und von Jugendlichen
- Immobilienpreise auf dem Land
- etc.
Wo seht ihr noch Auswirkungen?
Alle Anderen warten bis zum Mai 27 und freuen sich auf dann über 18 Euro Dividende