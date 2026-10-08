JPMORGAN stuft DHL Group auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien der DHL Group den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen und erwartet damit positive Nachrichten hinsichtlich der Anfang November anstehenden Quartalszahlen des Logistikkonzerns. Die Einstufung wurde auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Sie rechne mit einem starken dritten Jahresviertel der Bonner, gestützt von der anhaltenden Dynamik der Volumina im Express-Geschäft, schrieb Alexia Dogani in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 13:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 17:00 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 55,10EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 21:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Alexia Dogani

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar