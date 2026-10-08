JPMORGAN stuft Mercedes-Benz Group auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Seine Prognosen für das dritte Jahresviertel des Autobauers entsprächen in puncto Umsatz und Profitabilität weitgehend den Konsensschätzungen, schrieb Jose M Asumendi in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 19:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 19:12 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,61 % und einem Kurs von 39,14EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 21:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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