ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt DHL Group auf 'Overweight' - Ziel 65 Euro
- JPMorgan erwartet positive Nachrichten zu DHL-Zahlen
- Starke Express-Volumina stützen DHL im dritten Quartal
- Einstufung bleibt Overweight, Kursziel bei 65 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien der DHL Group den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen und erwartet damit positive Nachrichten hinsichtlich der Anfang November anstehenden Quartalszahlen des Logistikkonzerns. Die Einstufung wurde auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Sie rechne mit einem starken dritten Jahresviertel der Bonner, gestützt von der anhaltenden Dynamik der Volumina im Express-Geschäft, schrieb Alexia Dogani in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 13:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 17:00 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 55,25 auf Lang & Schwarz (08. Oktober 2026, 22:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 65,00EUR was eine Bandbreite von -15,04 %/+17,50 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 65 Euro
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Community Beiträge zu DHL Group - 555200 - DE0005552004
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Die Aktie bleibt im Depot und wird weiterhin Jahr für Jahr gemolken (Stichwort Dividende).