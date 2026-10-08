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    Aktien New York Schluss

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    Dow stabil - Nasdaq schwach wegen KI-Ängsten

    Für Sie zusammengefasst
    • KI-Verluste drücken Nasdaq nach OpenAI-Bericht
    • OpenAI-Umsatzbericht schürt Zweifel an KI-Ausgaben
    • Dow leicht höher, S&P 500 und Nasdaq im Minus
    Aktien New York Schluss - Dow stabil - Nasdaq schwach wegen KI-Ängsten
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Deutliche Verluste bei Aktien aus dem Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) haben die Technologiebörse Nasdaq am Donnerstag deutlich nach unten gezogen. Auslöser dafür war ein Medienbericht über die Umsätze des ChatGPT-Entwicklers OpenAI, der Befürchtungen verstärkt hatte, dass sich die KI-Ausgabenflut immer schwerer rechtfertigen lässt.

    Die Standardwerte an der Wall Street beendeten den Handel kaum verändert. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump Medienberichte über eine baldige Wiederaufnahme von Militäreinsätzen gegen den Iran dementiert. "Wir werden den Iran zu keinem Zeitpunkt vor den Zwischenwahlen, die am 3. November in den Vereinigten Staaten stattfinden, angreifen", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social.

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    Der Dow Jones Industrial schloss 0,1 Prozent höher bei 51.231,64 Punkten. Der marktbreite S&P 500 büßte 0,47 Prozent auf 7.765,36 Zähler ein. Für den Nasdaq 100 ging es nach dem OpenAI-Bericht zunächst um bis zu zwei Prozent nach unten. Letztlich verlor der technologielastige Index 1,39 Prozent auf 30.725,81 Punkte.

    Wie die "Financial Times" (FT) unter Berufung auf ihr vorliegende Finanzunterlagen berichtete, teilte OpenAI Investoren kürzlich mit, dass sich die Umsätze des KI-Unternehmens Ende September auf annualisierter Basis auf fast 50 Milliarden US-Dollar beliefen. Dies wäre ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr, liege jedoch rund 20 Milliarden unter einigen kürzlich veröffentlichten Schätzungen für den ChatGPT-Hersteller. OpenAI habe eine Stellungnahme gegenüber der Zeitung abgelehnt.

    Daraufhin knickten vor allem die Kurse von KI-Halbleiterkonzernen ein. So verbuchten die Aktien von Nvidia , Arm Holdings , Intel , AMD , Marvell Technology , Micron und Sandisk Kursabschläge zwischen 2,9 und 6,5 Prozent.

    Dagegen waren Aktien der Energiekonzerne aufgrund der deutlich gestiegenen Ölpreise am stärksten gefragt. So gewannen die Papiere von Chevron und ExxonMobil 3,1 beziehungsweise 2,7 Prozent.

    Die Aktien der Google-Muttergesellschaft Alphabet fielen um 0,6 Prozent, nachdem sie zunächst im Plus notiert hatten. Google Cloud, die Cloud-Computing-Plattform des Suchmaschinenbetreibers, treibt die Integration seines KI-Assistenten Gemini im Unternehmensgeschäft voran. Gemini soll nicht mehr nur als reines Werkzeug für Antworten und Inhalte fungieren, sondern auch als Agent, der gewünschte Ergebnisse selbstständig vorbereitet und umsetzt.

    Die Papiere von Starbucks gaben um 0,4 Prozent nach. Laut einem Bericht der "Financial Times" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, hat die Kaffeehauskette eine Übernahme der Schnellrestaurantkette Chipotle geprüft. Deren Aktien stiegen um 6,2 Prozent.

    Nach Geschäftszahlen zum dritten Quartal stiegen die Titel von Pepsico um 3,7 Prozent. Die organische Umsatzentwicklung und der Gewinn des Getränkekonzerns fielen besser als erwartet aus. Allerdings wurde das Gewinnziel für 2026 reduziert.

    Die Papiere von Levi Strauss verloren 2,4 Prozent. Der Jeans-Hersteller hatte für das dritte Quartal das geringste Wachstum in seinen Direktvertriebskanälen seit Ende 2022 gemeldet./edh/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,82 % und einem Kurs von 554,5 auf Lang & Schwarz (08. Oktober 2026, 22:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 375,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +45,60 %/+94,13 % bedeutet.





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