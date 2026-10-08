JEFFERIES stuft Mercedes-Benz Group auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einem Unternehmenskontakt vor den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Äußerungen von Finanzchefin Christina Schenk seien recht verhalten ausgefallen, schrieb Philippe Houchois in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Sie sei auf einige Herausforderungen für die Branche eingegangen und habe signalisiert, dass die Marge im Pkw-Bereich im dritten Quartal außerhalb der bekräftigten Zielspanne für 2026 von 3 bis 5 Prozent liegen könnte./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 15:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 15:50 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 39,36EUR auf Lang & Schwarz (08. Oktober 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 52

Kursziel alt: 52

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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