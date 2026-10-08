ANALYSE-FLASH
RBC belässt Mercedes-Benz auf 'Sector Perform' - Ziel 54 Euro
- RBC belässt Mercedes-Benz auf Sector Perform
- Mercedes-Benz: Kursziel bleibt bei 54 Euro
- Pkw-Marge dürfte im dritten Quartal unter Prognose liegen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz vor Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Die Marge im Pkw-Geschäft der Stuttgarter dürfte im dritten Quartal unterhalb der für das Gesamtjahr prognostizierten Spanne von 3 bis 5 Prozent liegen, schrieb Tom Narayan in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 14:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 14:37 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie
Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 39,36 auf Lang & Schwarz (08. Oktober 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -2,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,40 %.
Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 37,90 Mrd..
Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +32,13 %/+77,87 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Mercedes-Benz Group - 710000 - DE0007100000
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Zu deiner Orientierung sei hinzugefügt: Ein Handwerker, der einen Mitarbeiter beschäftigt und ihm das Auto zur Verfügung stellt, setzt mit einem Fahrzeug pro Monat mindestens 15.000€ um, sonst kann er kaum überleben. Was juckt es ihn da, ob seine Zinslast monatlich 100,200 oder 300€ beträgt?
Der erneute Einbruch in China hat dem Autobauer Mercedes-Benz nicht nur die Verkäufe im dritten Quartal verhagelt. Die Aktie geriet auch weiter unter Druck, schreibt das MANAGER MAGAZIN:
https://www.manager-magazin.de/unternehmen/mercedes-benz-aktie-im-minus-absatz-in-china-bricht-erneut-ein-a-b95565b7-41ec-4d7b-9ddb-cf987c28a6b9
7.500 brutto für eine Sachbearbeiterin? Was haben die denn geraucht? Ich sag es mal so: Wenn ich 20 Jahre lang 7.500 brutto verdient hätte und nun noch 300.000 Abfindung bekäme (die ist brutto, aber da gibt es feine Steuergestaltungen), hätte ich locker ausgesorgt (monatlich 500-1.000 in ETF, und das 20 Jahre lang gibt ein hübsches Sümmchen) und würde gar nix mehr machen. Man muss halt mit Geld umgehen können.