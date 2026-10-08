RBC belässt Mercedes-Benz auf 'Sector Perform' - Ziel 54 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 39,36 auf Lang & Schwarz (08. Oktober 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -2,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,40 %.

Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 37,90 Mrd..

Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +32,13 %/+77,87 % bedeutet.