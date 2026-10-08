Musks SpaceX kauft US-Frequenzen für Mobilfunk-Angebot
- SpaceX kauft Frequenzen als Basis für Mobilfunk
- Starlink-Signal erreicht Smartphones direkt durch Wände
- SpaceX braucht noch FCC-Erlaubnis fürs kombinierte Netz
AUSTIN (dpa-AFX) - Elon Musks Weltraumfirma SpaceX legt mit einem groß angelegten Frequenzkauf in den USA den Grundstein, um sich als Mobilfunk-Anbieter zu etablieren. Mit dem Dienst Starlink bietet SpaceX derzeit schnelles Internet direkt von Satelliten aus dem All an. Für den Empfang auf der Erde ist bisher aber ein Empfangsgerät mit eigener Antenne notwendig - und zudem wird klare Sicht zum Satelliten benötigt. Mit den nun erworbenen Lizenzen hingegen könne man das Signal auch durch Wände senden und herkömmliche Geräte wie Smartphones versorgen, betonte SpaceX.
An der Börse schickte die Mitteilung Aktien der großen Mobilfunk-Anbieter auf Talfahrt. Der Kurs von AT&T fiel am Donnerstag im nachbörslichen US-Handel um sieben Prozent, für die Telekom-Tochter T-Mobile US und Verizon ging es um mehr als sechs Prozent abwärts. SpaceX legte hingegen um zwei Prozent zu. Tech-Milliardär Musk betonte, man werde nun die USA komplett abdecken können. In dem Land gibt es große Abschnitte ohne mobiles Internet.
SpaceX wartet nun zunächst auf die Erlaubnis der Telekom-Aufsicht FCC, das Satelliten-Internet mit einem terrestrischen Netzwerk zu kombinieren. Verkäufer des Frequenzspektrums war die Investmentfirma Grain Management. Der Kaufpreis wurde zunächst nicht genannt./so/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 46,35 auf NYSE (08. Oktober 2026, 23:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 237,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +27,23 %/+50,26 % bedeutet.
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Das angekündigte JV ist (endlich) gestartet!
„Wireless carriers AT&T Inc. (T), announced on Thursday that it has launched a joint venture with T-Mobile US, Inc. (TMUS) and Verizon Communications Inc. (VZ) to expand satellite-enabled connectivity in underserved areas across the United States.“
Das ARP hat man heute auch nochmal auf knapp 25mio€ hochgefahren.
Am Montag dann der AI Investor Day.
Was du alles weißt... Auf was stützt du diese Behauptungen?