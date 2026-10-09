Bundestag ebnet Weg für neue Bahntrasse Hannover-Hamburg

Das Plenum folgte mit großer Mehrheit einer Beschlussempfehlung des Verkehrsausschusses, in dem die Lösung erreicht worden war. Die Strecke Hannover-Hamburg ist eine der wichtigsten Schienenachsen in Deutschland und stark belastet. In Niedersachsen gibt es Proteste gegen einen Neubau.

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag hat den Weg für eine Neubaustrecke auf der wichtigen Bahnverbindung zwischen Hamburg und Hannover geebnet. Das Parlament nahm einen Antrag an, mit dem die Bundesregierung zur Umsetzung der ermittelten Vorzugsvariante für eine neue Trasse aufgefordert wird. Damit kann die Bahn die Neubaustrecke weiter planen. Der Bundestag dringt zugleich darauf, die bestehende Trasse zuvor mit mehreren Maßnahmen zu ertüchtigen.

Auch Investitionen in bestehende Strecke



Der CDU-Verkehrspolitiker Michael Donth sagte, ein reiner Bestandsausbau reiche nicht. Nur die Neubaustrecke erfülle die Anforderungen an Kapazität, Fahrzeit und geringere Auswirkungen für Menschen und Umwelt. Anja Troff-Schaffarzyk (SPD) sagte, Neubau und Bestand würden verbunden. So sollten auf der bestehenden Strecke Maßnahmen für 250 Millionen Euro umgesetzt werden. Auch Grünen-Fraktionsvize Julia Verlinden begrüßte die Lösung.

Auf der neuen Trasse entlang der Autobahn 7 und der Bundesstraße 3 sollen Fernzüge zwischen Hamburg und Hannover 18 Minuten kürzer unterwegs sein. Im Blick stehen auch Kapazitätserweiterungen für Güterzüge auf der Achse, die den Hamburger Hafen mit Süddeutschland und dem Ausland verbindet. Bis erste Züge über eine neue Strecke fahren, kann es aber Jahrzehnte dauern.

Mehrere Maßgaben des Parlaments



Der Bundestag pocht in dem angenommenen Antrag auf mehrere Maßgaben bei der Umsetzung. Unter anderem sollen Bundesmittel von bis zu 100 Millionen Euro für zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen bereitgestellt werden. In der Nähe der KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen soll die Trasse zum Schutz des historischen Ortes in einem größeren Abstand entlanggeführt werden./sam/DP/he



