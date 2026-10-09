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    Jede dritte Organisation gibt an, aufgrund falscher Entscheidungen von KI-Agenten Maßnahmen ergriffen zu haben, wie eine Studie von Optro Research ergab

    Die Ergebnisse deuten auf eine Lücke in der Unternehmensführung hin: Unternehmen übertragen Entscheidungsbefugnisse an KI-Agenten, ohne zu überprüfen, wie diese Entscheidungen kontrolliert werden.

    SAN FRANCISCO, 9. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Optro, die führende KI-gestützte GRC-Intelligence-Plattform, hat heute den Bericht „Authority without oversight: Authority without oversight." Die Untersuchung zeigt einen entscheidenden Wendepunkt bei der Einführung von KI in Unternehmen auf: KI-Agenten unterstützen nicht mehr nur Mitarbeiter; sie sind nun befugt, eigenständig Maßnahmen mit weitreichenden Konsequenzen durchzuführen, doch die organisatorische Aufsicht und Steuerung halten damit nicht Schritt. Dieser Wandel birgt neue Risiken: 34 Prozent der Unternehmen geben an, dass sie bereits Erfahrungen mit einer fehlerhaften Entscheidung oder Ausgabe eines Agenten gemacht haben, auf deren Grundlage Maßnahmen ergriffen wurden.

    Optro

    Auf der Grundlage einer Umfrage aus dem Jahr 2026 unter mehr als 400 Führungskräften aus den Bereichen Governance, Risiko und Compliance (GRC) sowie aus dem Bereich der Revision und anhand qualitativer Interviews mit Mitgliedern des Kundenbeirats von Optro hebt der Bericht die wachsende Diskrepanz zwischen der Realität des KI-Einsatzes und der operativen Planung sowie der operativen Bereitschaft hervor. Während 96 Prozent der Führungskräfte der Meinung sind, dass sich Arbeitsabläufe anpassen sollten, um KI-Fähigkeiten zu nutzen, haben nur 9 Prozent ihre Arbeitsabläufe so umgestaltet, dass diese Systeme sicher integriert werden können.

    „KI-Agenten in Unternehmen sind mittlerweile direkt in Arbeitsabläufe eingebettet, was konkrete geschäftliche, Compliance- und regulatorische Konsequenzen nach sich zieht", erklärte Guru Sethupathy, General Manager für KI-Governance bei Optro. „Dieser Bericht unterstreicht die Notwendigkeit eines disziplinierten Betriebsmodells, bei dem die Befugnisse der Agenten mit der Fähigkeit des Unternehmens, diese zu steuern, im Einklang stehen."

    Dem Bericht zufolge übertragen Unternehmen KI-Agenten erhebliche Befugnisse: 38 Prozent ermächtigen Agenten, Transaktionen zu genehmigen oder abzulehnen, 34 Prozent gestatten ihnen, Kontrollen oder Richtlinien zu ändern, und 27 Prozent erlauben Änderungen an Benutzerberechtigungen oder Zugriffsrechten.

    Wenn Agenten ohne angemessene Sicherheitsvorkehrungen handeln können, steigt das Risiko rapide an. Neben der Feststellung, dass mehr als ein Drittel der Organisationen auf fehlerhafte Entscheidungen von Agenten reagiert hat, deckt der Bericht weitere Mängel bei der Steuerung der Agenten und im operativen Betrieb auf:

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