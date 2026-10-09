Araceli Biosciences und Ginkgo Bioworks ermöglichen die zelluläre Bildgebung in großem Maßstab für das „Lab-in-the-Loop"-System von Nebula

PORTLAND, Oregon, und BOSTON, 9. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Araceli Biosciences und Ginkgo Bioworks (NYSE: DNA) gaben heute die Integration des Endeavor-High-Content-Imaging-Geräts von Araceli in „Nebula", das autonome Labor von Ginkgo in Boston, bekannt. Das Endeavor, das weltweit schnellste High-Content-Imaging-System, ergänzt die bestehenden Technologien von „Nebula" um zelluläre Bildgebung mit Echtzeitanalyse und stellt Forschern die umfangreichen, kuratierten Datensätze zur Verfügung, die für das Training und die Validierung von KI-Modellen zur Wirkstoffforschung erforderlich sind.

Mit dem Endeavor wird die rund um die Uhr stattfindende Forschung bei Ginkgo um die schnellste Erzeugung von zellulären Hochdurchsatzdaten erweitert

Nebula basiert auf den „Reconfigurable Automation Carts" (RACs) von Ginkgo. Jedes RAC ist eine modulare Einheit, die Roboterarme, automatisierten Probentransport und eine einheitliche Steuerungssoftware vereint, sodass Geräte je nach Änderung der Arbeitsabläufe hinzugefügt oder neu angeordnet werden können. Täglich nutzen Dutzende von Wissenschaftlern die über 100 RACs auf Nebula für echte Forschungsarbeiten, reichen Protokolle ein und erhalten ihre Daten bereits am nächsten Tag. Nebula erledigt die Arbeit vieler Wissenschaftler autonom und parallel, läuft Tag und Nacht und benötigt dabei nur etwa ein Drittel des Platzes, den ein herkömmlicher Labortisch für dieselbe Arbeit benötigen würde.

Das Endeavor-System, das eine 1536-Well-Platte in weniger als vier Minuten abtastet, ist in das RAC-basierte System von Nebula integriert und läuft kontinuierlich neben den ständig aktiven Experimenten. Mithilfe der ClaireRT-Software von Araceli analysiert das Endeavor-System jede Vertiefung bereits während der Bildaufnahme. Wenn eine Vertiefung die festgelegten Kriterien nicht erfüllt, kann das System das Bedienpersonal oder Nebula benachrichtigen oder die Bildaufnahme unterbrechen, damit etwaige Probleme behoben werden können, bevor das Experiment fortgesetzt wird.

„Die nächste Generation der KI in der Wirkstoffforschung erfordert biologische Daten in einer völlig anderen Größenordnung", erklärte Matt Beaudet, President und CEO von Araceli Biosciences. „Das Labor selbst befindet sich im Wandel. Es generiert nun zelluläre Daten, interpretiert das Gesehene und reagiert in Echtzeit. Ginkgo setzt dies mit Nebula um, und Araceli integriert hochauflösende Bildgebung und Echtzeitanalyse in großem Maßstab in diesen Prozess."