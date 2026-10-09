🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGinkgo Bioworks Holdings Registered -A AktievorwärtsNachrichten zu Ginkgo Bioworks Holdings Registered -A
    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Araceli Biosciences und Ginkgo Bioworks ermöglichen die zelluläre Bildgebung in großem Maßstab für das „Lab-in-the-Loop"-System von Nebula

    Araceli Biosciences und Ginkgo Bioworks ermöglichen die zelluläre Bildgebung in großem Maßstab für das „Lab-in-the-Loop-System von Nebula
    Foto: adobe.stock.com

    Mit dem Endeavor wird die rund um die Uhr stattfindende Forschung bei Ginkgo um die schnellste Erzeugung von zellulären Hochdurchsatzdaten erweitert 

    PORTLAND, Oregon, und BOSTON, 9. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Araceli Biosciences und Ginkgo Bioworks (NYSE: DNA) gaben heute die Integration des Endeavor-High-Content-Imaging-Geräts von Araceli in „Nebula", das autonome Labor von Ginkgo in Boston, bekannt. Das Endeavor, das weltweit schnellste High-Content-Imaging-System, ergänzt die bestehenden Technologien von „Nebula" um zelluläre Bildgebung mit Echtzeitanalyse und stellt Forschern die umfangreichen, kuratierten Datensätze zur Verfügung, die für das Training und die Validierung von KI-Modellen zur Wirkstoffforschung erforderlich sind. 

    Nebula basiert auf den „Reconfigurable Automation Carts" (RACs) von Ginkgo. Jedes RAC ist eine modulare Einheit, die Roboterarme, automatisierten Probentransport und eine einheitliche Steuerungssoftware vereint, sodass Geräte je nach Änderung der Arbeitsabläufe hinzugefügt oder neu angeordnet werden können. Täglich nutzen Dutzende von Wissenschaftlern die über 100 RACs auf Nebula für echte Forschungsarbeiten, reichen Protokolle ein und erhalten ihre Daten bereits am nächsten Tag. Nebula erledigt die Arbeit vieler Wissenschaftler autonom und parallel, läuft Tag und Nacht und benötigt dabei nur etwa ein Drittel des Platzes, den ein herkömmlicher Labortisch für dieselbe Arbeit benötigen würde. 

    Das Endeavor-System, das eine 1536-Well-Platte in weniger als vier Minuten abtastet, ist in das RAC-basierte System von Nebula integriert und läuft kontinuierlich neben den ständig aktiven Experimenten. Mithilfe der ClaireRT-Software von Araceli analysiert das Endeavor-System jede Vertiefung bereits während der Bildaufnahme. Wenn eine Vertiefung die festgelegten Kriterien nicht erfüllt, kann das System das Bedienpersonal oder Nebula benachrichtigen oder die Bildaufnahme unterbrechen, damit etwaige Probleme behoben werden können, bevor das Experiment fortgesetzt wird.  

    „Die nächste Generation der KI in der Wirkstoffforschung erfordert biologische Daten in einer völlig anderen Größenordnung", erklärte Matt Beaudet, President und CEO von Araceli Biosciences. „Das Labor selbst befindet sich im Wandel. Es generiert nun zelluläre Daten, interpretiert das Gesehene und reagiert in Echtzeit. Ginkgo setzt dies mit Nebula um, und Araceli integriert hochauflösende Bildgebung und Echtzeitanalyse in großem Maßstab in diesen Prozess." 

    Seite 1 von 4 





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Araceli Biosciences und Ginkgo Bioworks ermöglichen die zelluläre Bildgebung in großem Maßstab für das „Lab-in-the-Loop"-System von Nebula Mit dem Endeavor wird die rund um die Uhr stattfindende Forschung bei Ginkgo um die schnellste Erzeugung von zellulären Hochdurchsatzdaten erweitert PORTLAND, Oregon, und BOSTON, 9. Oktober 2026 /PRNewswire/ - Araceli Biosciences und Ginkgo Bioworks …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     