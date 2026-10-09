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    Orion Innovation erhält die Zertifizierung nach ISO/IEC 42001

    Orion Innovation erhält die Zertifizierung nach ISO/IEC 42001
    Foto: adobe.stock.com

    Die Zertifizierung untermauert Orions Ansatz „Responsible-by-Design", mit dem das Unternehmen andere Unternehmen bei der operativen Umsetzung von KI unterstützt.

    ISELIN, New Jersey, 9. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Orion Innovation („Orion"), ein auf Daten und KI spezialisierter Dienstleister im Bereich Softwareentwicklung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die Zertifizierung nach ISO/IEC 42001:2023, der internationalen Norm für Managementsysteme für künstliche Intelligenz (Artificial Intelligence Management System, AIMS), erhalten hat.

    Orion-Innovation Logo

    Da Unternehmen den Schritt von der experimentellen Nutzung von KI hin zu einer flächendeckenden Einführung vollziehen, wird eine solide Governance immer wichtiger. Die Zertifizierung von Orion unterstreicht das Engagement des Unternehmens für bewährte Verfahren im Bereich des KI-Managements, darunter Governance, Risikomanagement, Rechenschaftspflicht, Überwachung und kontinuierliche Verbesserung.

    „KI birgt ein enormes Potenzial, die Arbeitsweise von Unternehmen zu verändern, doch um dieses Potenzial auszuschöpfen, ist Vertrauen erforderlich", sagte Pradeep Menon, Betriebsleiter und Präsident von Orion Innovation. „Bei Orion konzentrieren wir uns darauf, Unternehmen dabei zu unterstützen, KI in die Praxis umzusetzen, um messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen. Diese Zertifizierung unterstreicht, dass Governance und Rechenschaftspflicht fester Bestandteil unseres Ansatzes im Bereich KI sind, was unseren Kunden mehr Vertrauen bei der Einführung und Skalierung dieser Technologie vermittelt."

    Orion unterstützt die operative Umsetzung von KI, indem es Kompetenzen in den Bereichen KI, Daten, Cloud, Softwareentwicklung und Experience Design bündelt. Sein „Responsible-by-Design"-Ansatz verbindet KI-gestützte Softwarebereitstellung mit Governance, Sicherheit und menschlicher Aufsicht, um Unternehmen dabei zu unterstützen, KI vom Experimentierstadium in die Produktionsphase zu überführen.

    „Wir haben zudem Tools entwickelt, die Unternehmen dabei unterstützen sollen, die Einhaltung der Norm ISO/IEC 42001 in ihrem wachsenden Ökosystem von KI-Agenten umzusetzen und kontinuierlich zu überwachen", erklärte Rajul Rana, Leitung der Technikabteilung bei Orion Innovation.

    ISO/IEC 42001:2023 bietet einen strukturierten Rahmen für Organisationen, die KI-Systeme entwickeln, bereitstellen oder nutzen. Für Orion untermauert diese Zertifizierung sein Engagement, ein Gleichgewicht zwischen der Geschwindigkeit der KI-Innovation und den Steuerungsmechanismen herzustellen, die Unternehmen benötigen, um diese Technologie verantwortungsvoll einzusetzen.

    Informationen zu Orion Innovation

    Orion Innovation ist ein auf Daten und KI spezialisierter Partner für Software-Engineering-Dienstleistungen mit fundierter Cloud-Expertise, der digitale Erlebnisse entwickelt, die messbaren geschäftlichen Mehrwert schaffen. Mit seiner starken globalen Präsenz unterstützt Orion Unternehmen dabei, ihre Technologie zu modernisieren, aufzubauen, zu skalieren und in Betrieb zu nehmen.

    Stellen Sie sich vor, was als Nächstes kommt. Entwickeln Sie das, was zählt.

    Weitere Informationen finden Sie unter , orioninnovation.com und.

    Pressekontakt:
    Christina Potter
    Media@orioninc.com 

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/orion-innovation-erhalt-die-zertifizierung-nach-isoiec-42001-302903229.html






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