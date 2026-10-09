🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kommunal- und Senatswahlen beginnen in Tschechien

    Für Sie zusammengefasst
    • Tschechien wählt Kommunalräte und ein Drittel des Senats
    • Babiš-Regierung steht vor erstem Stimmungstest
    • Präsident Pavel verpasst wegen Urlaubsreise die Wahl
    Kommunal- und Senatswahlen beginnen in Tschechien
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    PRAG (dpa-AFX) - In Tschechien beginnen am Freitag zweitägige Kommunal- und Senatswahlen. Sie gelten als erster Stimmungstest für die Regierung des Rechtspopulisten und Milliardärs Andrej Babis, die seit Dezember im Amt ist. Die Wahllokale öffnen um 14.00 Uhr. Die Bürger können ihre Stimme auch noch am Samstag abgeben.

    Die mehr als acht Millionen Berechtigten sind aufgerufen, in mehr als 6.200 Orten die Stadt- und Gemeinderäte neu zu bestimmen. Zentrales Wahlkampfthema in den Großstädten war die zunehmende Wohnungsnot. Wie alle zwei Jahre steht zudem ein Drittel der Sitze im Senat, dem Oberhaus des Parlaments, zur Wahl. Mit Spannung wird erwartet, ob die liberale und konservative Opposition dort ihre bisherige Mehrheit halten kann oder Sitzverluste hinnehmen muss.

    Präsident fehlt bei Wahl

    Für Aufsehen sorgte Präsident Petr Pavel mit seiner Ankündigung, wegen einer privaten Urlaubsreise in ein Land außerhalb der EU nicht an der Wahl teilnehmen zu können. Er hätte sonst die Gemeindevertretung an seinem Wohnort Cernoucek im Nordwesten des Landes mitbestimmen können. Der Ort hat knapp 330 Einwohner. "Dem Präsidenten tut der Planungsfehler leid", sagte ein Sprecher. Die Briefwahl ist bei der Kommunalwahl nicht möglich./hei/DP/he






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Kommunal- und Senatswahlen beginnen in Tschechien In Tschechien beginnen am Freitag zweitägige Kommunal- und Senatswahlen. Sie gelten als erster Stimmungstest für die Regierung des Rechtspopulisten und Milliardärs Andrej Babis, die seit Dezember im Amt ist. Die Wahllokale öffnen um 14.00 Uhr. Die …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     