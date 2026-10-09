🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Günther zieht Schleswig-Holstein Berlin vor und schätzt Merz

    Für Sie zusammengefasst
    • Günther will fünf weitere Jahre in Kiel regieren
    • Ein Wechsel in die Bundespolitik reizt ihn nicht
    • Koalitionsstreit wird in Kiel hinter Türen geklärt
    Günther zieht Schleswig-Holstein Berlin vor und schätzt Merz
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    HAMBURG (dpa-AFX) - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat derzeit keine Ambitionen auf einen Wechsel in die Bundespolitik und möchte noch länger Regierungschef in Kiel bleiben. "Ich bin sehr, sehr gerne Ministerpräsident in Schleswig-Holstein, also ich möchte es eigentlich auch noch fünf Jahre bleiben", sagte der 53-Jährige am Abend in der ARD-Sendung "Inas Nacht". "Berlin ist für mich bisher wirklich nie eine Option gewesen."

    Günther regiert seit 2017 im nördlichsten Bundesland, wo im April 2027 die nächsten Landtagswahlen stattfinden. Die Umfragwerte für Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und die schwarz-rote Koalition sind derzeit schlecht.

    Kein Regierungsstreit in der Öffentlichkeit

    Ein Wechsel in die Bundeshauptstadt reizt ihn nicht. "Ich mache auch keinen Hehl daraus, dass ich mit der Art und Weise, wie da Politik gemacht wird, wirklich fremdele", sagte Günther. In seiner schwarz-grünen Koalition in Schleswig-Holstein werde nicht schlecht in der Öffentlichkeit übereinander geredet, sondern montags nachmittags alles miteinander hinter verschlossenen Türen beredet.

    "Es gibt keine Frage, die dann nicht geklärt ist, damit wir danach von Dienstag bis Sonntag gute Laune haben, das Land zu regieren und die Streitfragen untereinander geklärt sind. Ich glaube, in Berlin würde das auch funktionieren, wenn man das von Anfang an konsequent macht", sagte Günther.

    Antwort auf Merz-Frage sorgt für Gelächter

    Er gehört zu den acht Ministerpräsidenten, die vor den vergangenen Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin ein Unterstützungsschreiben für Merz unterzeichnet hatten.

    Über den Bundeskanzler berichtete Günther, Merz habe auch schon zum Essen eingeladen. Auf die Frage von Moderatorin Ina Müller, wie Merz denn sei, antwortete Günther mit etwas Zögern: "Normal, ja, auch nett im Umgang." Das Publikum reagierte darauf mit Gelächter. Zuvor hatte Günther gemeinsam mit Ina Müller den Schlager-Klassiker "Verdammt, ich lieb Dich" von Matthias Reim gesungen./se/DP/zb







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Günther zieht Schleswig-Holstein Berlin vor und schätzt Merz Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat derzeit keine Ambitionen auf einen Wechsel in die Bundespolitik und möchte noch länger Regierungschef in Kiel bleiben. "Ich bin sehr, sehr gerne Ministerpräsident in Schleswig-Holstein, …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     