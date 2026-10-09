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    Bilger

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    Führerschein könnte bis zu 1.000 Euro günstiger werden

    Für Sie zusammengefasst
    • Bilger beziffert mögliche Einsparungen beim Führerschein
    • Fahrschüler könnten bis zu 1.000 Euro sparen
    • Reform soll digitaler werden und Kosten senken
    Bilger - Führerschein könnte bis zu 1.000 Euro günstiger werden
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) hat erstmals mögliche Einsparungen durch die geplante Führerscheinreform beziffert. Fahrschüler könnten demnach mehrere hundert Euro, im besten Fall sogar bis zu 1.000 Euro sparen, sagte Bilger im Gespräch mit der "Welt".

    "Mit mehr digitalem Unterricht und einer Bürokratieentlastung wollen wir die Kosten senken", sagte Bilger. Der Minister verwies zugleich auf "große regionale Unterschiede" und darauf, dass manche Fahrschüler mehr Fahrstunden benötigten als andere.

    Die Kosten für den Führerschein der Klasse B liegen nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums derzeit im Schnitt bei rund 3.400 Euro. Die geplante Reform soll den Erwerb unter anderem durch mehr digitalen Theorieunterricht, weniger Bürokratie und Änderungen bei der praktischen und theoretischen Prüfung günstiger machen.

    Die Reform muss noch vom Bundestag verabschiedet werden; auch der Bundesrat muss zustimmen. Nach den bisherigen Plänen sollen die neuen Regeln möglichst Anfang 2027 greifen./lig/DP/zb







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