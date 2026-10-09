🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hamburger Hochbahn erwartet Mitte der 30er geringeren Fahrerbedarf

    Für Sie zusammengefasst
    • Autonomes Fahren senkt künftig den Fahrerbedarf
    • Hochbahn testet autonome Busse und plant fahrerlose U5
    • Berufsbilder wandeln sich, neue Tätigkeiten entstehen
    Hamburger Hochbahn erwartet Mitte der 30er geringeren Fahrerbedarf
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    HAMBURG (dpa-AFX) - Hochbahn-Personalvorständin Saskia Heidenberger erwartet in Zukunft einen geringeren Fahrerbedarf wegen des autonomen Fahrens. "Ich schätze, dass das autonome Fahren Mitte der 2030er Jahre einen spürbaren Effekt auf den Personalbedarf haben wird", sagte Heidenberger im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

    Heidenberger plant nach eigener Aussage mit Arbeitnehmervertretern, wie die Transformation bewältigt wird. "Berufsbilder werden sich ändern, eventuell nicht mehr vorhanden sein, aber es werden auch neue entstehen."

    Hochbahn testet autonome Busse

    Die Hochbahn automatisiert nach und nach den Bus- und U-Bahn-Verkehr. Das städtische Verkehrsunternehmen testet derzeit als Teil des Projekts Alike autonom fahrende Busse des Anbieters Holon. Autonome Busse sollen 2028 für sogenannte Verstärkerfahrten genutzt werden, kündigte Heidenberger an.

    Die Hochbahn plant zudem, die neue Linie U5 vollautomatisch ohne Fahrer zu betreiben. Nächstes Jahr soll der Probebetrieb auf dem ersten Abschnitt beginnen. 2029 sollen erste Fahrgäste die U5 nutzen können.

    Die Hochbahn beschäftigte laut Geschäftsbericht zum Ende des vergangenen Jahres mehr als 7.100 Mitarbeiter. Darunter sind nach jüngeren Unternehmensangaben mehr als 3.000 Busfahrer. Zudem gibt es bei der Hochbahn rund 630 Vollzeitstellen für U-Bahn-Fahrer.

    Investitionen in Elektrobusflotte

    Hochbahn-Vorstandssprecher Jens-Günter Lang bewertet die Auswirkungen des autonomen Fahrens ähnlich wie Heidenberger: "Ich glaube, nennenswerte personelle Auswirkungen wird es erst in einer Dekade geben."

    Die Hochbahn investiert seit 2020 in eine neue Elektrobusflotte, wie Lang berichtete. Die Busse hätten im Vergleich zu Dieselbussen eine längere Lebensdauer von 14 bis 16 Jahren. Die Hochbahn kann dem Vorstandssprecher zufolge Batteriesätze tauschen, wodurch die Busse länger eingesetzt werden können. "Mit der Anschaffung einer autonomen Elektrobusflotte können wir wirtschaftlich frühestens 2034 oder 2035 in großen Skalen beginnen."/lkm/DP/zb







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Hamburger Hochbahn erwartet Mitte der 30er geringeren Fahrerbedarf Hochbahn-Personalvorständin Saskia Heidenberger erwartet in Zukunft einen geringeren Fahrerbedarf wegen des autonomen Fahrens. "Ich schätze, dass das autonome Fahren Mitte der 2030er Jahre einen spürbaren Effekt auf den Personalbedarf haben wird", …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     