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    Trumps Iran-Kehrtwende

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    Keine US-Angriffe vor den Midterms – 3. US-Flugzeugträger macht sich auf den Weg

    Trump schließt Iran-Angriffe vor den Midterms aus. Doch die Seeblockade bleibt, und Washington schickt zusätzliche Truppen. Trumps Iran-Kehrtwende kommt weniger als 24 Stunden, nachdem er neue Angriffe erwogen hatte.

    Trumps Iran-Kehrtwende - Keine US-Angriffe vor den Midterms – 3. US-Flugzeugträger macht sich auf den Weg
    Foto: Jose Luis Magana - FR159526 AP

    Vor den US-Kongresswahlen am 3. November soll es laut Donald Trump keine amerikanischen Angriffe auf den Iran geben."Wir werden den Iran zu keinem Zeitpunkt vor den Zwischenwahlen angreifen", sagte Trump in einem Beitrag auf Truth Social und fügte hinzu, dass die USA "produktive Gespräche" mit Teheran führten. Die Seeblockade bleibt bestehen. Der Iran dürfe keine Atomwaffe erhalten.

    Die Kehrtwende kommt binnen weniger als 24 Stunden. Noch am Mittwoch hatte Trump neue US-Angriffe vor der Wahl erwogen und erklärt, ein Abkommen sei nicht wirklich sein Wunsch. Die Sorge vor einer Eskalation trieb die Ölpreise höher. Brent stieg am Donnerstag um mehr als vier Prozent auf über 104 US-Dollar je Barrel.

    Politisch wird der Krieg für die Republikaner zur Belastung. Laut einer Reuters/Ipsos-Umfrage unterstützten im August nur noch 31 Prozent der Amerikaner Militäreinsätze gegen den Iran – nach 37 Prozent im März. 83 Prozent rechneten mit einem langen Konflikt.

    Auch an der Zapfsäule wächst der Druck. Der landesweite Benzinpreis lag am Donnerstag in den USA bei 4,36 US-Dollar je Gallone, gegenüber 2,98 US-Dollar kurz vor Kriegsbeginn Ende Februar. Zum Vorjahr beträgt das Plus laut Daten von AAA rund 40 Prozent. Lebenshaltungskosten zählen zu den wichtigsten Wahlthemen. Mehrere republikanische Kandidaten in umkämpften Wahlkreisen gehen auf Distanz zu Trump.

    Laut einem Reuters-Bericht hätten Trumps Berater bereits im September darauf gedrängt, den Krieg bis zur Wahl einzudämmen. Härtere US-Angriffe nach der Abstimmung blieben dabei eine Option.

    Doch Washington baut seine Militärpräsenz aus: Laut einem Associated Press-Bericht schicken die USA rund 9.000 Seeleute und Marines sowie einen dritten Flugzeugträger in die Region. Bis Ende Oktober könnten dort drei US-Träger stehen. Trumps Zusage gilt für die Zeit vor der Kongresswahl. Ob danach neue Angriffe folgen, bleibt offen.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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