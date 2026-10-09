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    DAX-FLASH

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    Dax könnte Verluste teilweise wettmachen

    Für Sie zusammengefasst
    • Der Dax dürfte einen Teil der Verluste aufholen
    • Sinkende US-Renditen geben dem Markt etwas Rückenwind
    • Schwache Techwerte in New York bleiben im Fokus
    DAX-FLASH - Dax könnte Verluste teilweise wettmachen
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt könnte vor dem Wochenende einen Teil der Vortagesverluste aufholen. Erwartet wird am Freitag eine freundliche Tendenz: Der Broker IG Markets berechnete den deutschen Leitindex Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel 0,8 Prozent höher auf gut 25.000 Zähler.

    Für die zu Ende gehende Börsenwoche zeichnet sich gleichwohl ein Minus von knapp einem Prozent ab. Am Vortag war der Dax auf den tiefsten Stand seit Juli abgerutscht.

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    Etwas Rückenwind kommt vom US-Anleihemarkt, wo die Renditen am Vortag gefallen waren. Im asiatischen Handel mit US-Bonds setzt sich diese Abwärtstendenz am Freitag moderat fort. Zehnjährige US-Papiere rentieren allerdings mit 5,2 Prozent nach wie vor auf einem hohen Niveau.

    Im Blick bleibt indes die ausgeprägte Schwäche von Techwerten in New York, die am Vortag unter einem Bericht der "Financial Times" gelitten hatten, wonach der Umsatz des KI-Konzerns OpenAI geringer ausfalle als zuvor signalisiert./bek/mis





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