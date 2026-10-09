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    Milliardendeal und neue Goldminen: Barrick, Newmont, Equinox, Lode Gold, Rush Gold und Co. setzen auf den Westen der USA

    Barrick Mining und Newmont wollen weitere Goldlagerstätten in ihr gemeinsames Nevada-Geschäft einbringen. Im August einigten sich die beiden Konzerne auf eine Transaktion über 1,95 Mrd. USD, die zusätzliche Entwicklungsprojekte in das Joint Venture Nevada Gold Mines integriert. Parallel entstehen in Nevada neue Minenkapazitäten, während Unternehmen in Kalifornien und Nevada historische Goldvorkommen erneut untersuchen.

    Die Aktivitäten fallen in eine Phase hoher Goldpreise. Anfang Oktober kostete eine Feinunze Gold mehr als 4.000 USD. Die höheren Erlösmöglichkeiten haben die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für neue Minen verändert. Gleichzeitig bleibt die Entwicklung langwierig. Selbst in etablierten Bergbauregionen vergehen zwischen Ressourcenbestimmung, technischen Studien, Genehmigungen und Produktionsbeginn oft mehrere Jahre.

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    Im Westen der konzentrieren sich diese Arbeiten auf Gebiete mit jahrzehntelanger Bergbaugeschichte. Vorhandene Infrastruktur, geologische Daten und alte Minenanlagen erleichtern die erneute Untersuchung bekannter Lagerstätten. Die aktuellen Projekte reichen von Erweiterungen großer Minenkomplexe bis zu bislang kaum erkundeten Gold- und Silberstrukturen.

    Nevada Gold Mines erweitert seine langfristige Projektbasis

    Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080, WKN: A417GQ) und Newmont (ISIN: US6516391066, WKN: 853823) betreiben Nevada Gold Mines seit 2019. Barrick hält 61,5 % und Newmont 38,5 % an dem Gemeinschaftsunternehmen.Eine Vereinbarung vom 10. August sieht vor, Barricks Fourmile-Lagerstätte sowie Newmonts Projekte Mike und Fiberline in das Joint Venture einzubringen. Newmont leistet dafür eine Zahlung von 1,95 Mrd. USD an Barrick. Zugleich legten die Partner ihre Auseinandersetzungen über die Führung des Gemeinschaftsunternehmens bei. Newmont stimmte außerdem dem geplanten Börsengang von Barricks nordamerikanischen Goldaktivitäten zu.

    Fourmile erweitert die langfristige Projektplanung in unmittelbarer Nähe bestehender Bergbauanlagen. Für 2028 ist eine Vormachbarkeitsstudie vorgesehen. Im Cortez-Komplex läuft bereits der Produktionshochlauf der untertägigen Goldrush-Mine, deren Förderung in den kommenden Jahren steigen soll. Die Einbindung weiterer Lagerstätten ermöglicht eine gemeinsame Planung von Minenentwicklung und Infrastruktur über bestehende Projektgrenzen hinweg. Mit Fourmile kommen zugleich erhebliche zusätzliche Investitionsanforderungen auf das Gemeinschaftsunternehmen zu. Welche Größenordnung die Lagerstätte später zur Produktion beiträgt, wird erst die weitere technische Entwicklung zeigen.

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