dpa-AFX Börsentag auf einen Blick
Dax erholt erwartet
- Dax könnte einen Teil der Verluste aufholen
- OpenAI-Umsatzsorgen belasten US-Technologiewerte
- Asiens Börsen uneinheitlich, Techwerte unter Druck
FRANKFURT (dpa-AFX)
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DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG - Der deutsche Aktienmarkt könnte vor dem Wochenende einen Teil der Vortagesverluste aufholen. Erwartet wird am Freitag eine freundliche Tendenz: Der Broker IG Markets berechnete den deutschen Leitindex Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel 0,8 Prozent höher auf gut 25.000 Zähler. Für die zu Ende gehende Börsenwoche zeichnet sich gleichwohl ein Minus von knapp einem Prozent ab. Am Vortag war der Dax auf den tiefsten Stand seit Juli abgerutscht. Etwas Rückenwind kommt vom US-Anleihemarkt, wo die Renditen am Vortag gefallen waren. Im asiatischen Handel mit US-Bonds setzt sich diese Abwärtstendenz am Freitag moderat fort. Zehnjährige US-Papiere rentieren allerdings mit 5,2 Prozent nach wie vor auf einem hohen Niveau. Im Blick bleibt indes die ausgeprägte Schwäche von Techwerten in New York, die am Vortag unter einem Bericht der "Financial Times" gelitten hatten, wonach der Umsatz des KI-Konzerns OpenAI geringer ausfalle als zuvor signalisiert.
USA: - VERLUSTE - Deutliche Verluste von Aktien aus dem Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) haben die Technologiebörse Nasdaq am Donnerstag deutlich nach unten gezogen. Auslöser dafür war ein Medienbericht über die Umsätze des ChatGPT-Entwicklers OpenAI, der Befürchtungen verstärkt hatte, dass sich die KI-Ausgabenflut immer schwerer rechtfertigen lässt. Die Standardwerte an der Wall Street beendeten den Handel kaum verändert. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump Medienberichte über eine baldige Wiederaufnahme von Militäreinsätzen gegen den Iran dementiert. "Wir werden den Iran zu keinem Zeitpunkt vor den Zwischenwahlen, die am 3. November in den Vereinigten Staaten stattfinden, angreifen", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Der Dow Jones Industrial schloss 0,1 Prozent höher bei 51.231,64 Punkten. Der marktbreite S&P 500 büßte 0,47 Prozent auf 7.765,36 Zähler ein. Für den Nasdaq 100 ging es nach dem OpenAI-Bericht zunächst um bis zu zwei Prozent nach unten. Letztlich verlor der technologielastige Index 1,39 Prozent auf 30.725,81 Punkte.
ASIEN: - UNEINHEITLICH - An den Börsen Asiens sind am Freitag insbesondere tech-lastige Börsen tendenziell unter Druck geraten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel im späten Handel um 0,1 Prozent. Bereits in New York waren vor allem Techwerte gefallen, nachdem die "Financial Times" berichtet hatte, dass der Umsatz des KI-Konzerns OpenAI geringer ausfalle als zuvor signalisiert. Das vergrößerte die Sorgen der Anleger mit Blick auf die Werthaltigkeit der billionenschweren KI-Investitionen rund um den Globus. Hinzu kommen weiterhin hohe Energiepreise und die jüngste Unruhe an den Anleihemärkten, wenngleich sich hier die Lage zum Wochenschluss weiter entspannte. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg hingegen um 1,4 Prozent, während der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Festlandbörsen gut ein halbes Prozent nachgab.
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DAX 24.806,97 -1,18% XDAX 24.992,40 -0,47% EuroSTOXX 50 6.126,73 -0,87%
Stoxx50 5.259,69 -0,64%
DJIA 51.231,64 -0,10% S&P 500 7.765,36 -0,47% NASDAQ 100 30.725,80 -1,39%
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RENTEN:
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Bund-Future 121,32 0,11%
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DEVISEN:
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Euro/USD 1,1230 0,17%
USD/Yen 158,08 0,12%
Euro/Yen 177,55 0,32%
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BITCOIN:
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Bitcoin 82.178 0,61% (USD, Bitstamp)
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ROHÖL:
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Brent (Dez-Kontrakt) 102,79 -1,49 USD
WTI (Nov-Kontrakt) 90,24 -1,25 USD °
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QUELLEN · HINWEISE · DISCLAIMER
Stand der Recherche: 06.10.2026, 08:50 MESZ
HINWEISE ZUM BILD
- Gezeigt wird nur der DAX (Xetra-Kassa). Dow Jones und Nasdaq-100 folgen ggf. im Nachmittagsbriefing.
- Die drei Kerzen (01.10., 02.10., 05.10.) sind vollständig belegte Xetra-Werte (O/H/T/C),
finanzen.net historisch + Yahoo Finance (^GDAXI), deckungsgleich.
- Alle Pivots/Level sind eigene Floor-Trader-Berechnungen auf Intraday-Extremen der Xetra-Kassa.
- Trendlinien-Werte im Bild, Anker offengelegt:
steile Linie = Tief 23.07. (24.696,59) -> Tief 10.09. (25.361,15), +19,0 Pkt/Handelstag,
Wert am 06.10.: 25.702,92 — weit über dem Markt, zählt als Widerstand.
flache Mai-Kante = Tief 18.05. (23.797,33) -> Tief 10.06. (24.043,52), +14,5 Pkt/Handelstag,
Wert am 06.10.: 25.259,98 — Montagsschluss 25.254,21 blieb +8,7 über ihrem Montagswert
(25.245,49); Regel (Melanie): Schluss darüber = zurückerobert/verteidigt.
- UMRECHNUNG FDAX -> KASSA: Die heutige App-Ansicht steht auf LEVELS FDAX +152,97
(Header-Check: FDAX 25.541 − DAX IND. 25.388 = 153). Alle Sidebar-Werte wurden mit −152,97
in Kassa umgerechnet und gerundet; die FDAX-Originale:
Call-Wall 26.153 FDAX (Zone 26.128–26.178) = 26.000 Kassa (25.975–26.025) ·
Wendepunkt/Zero-Gamma 25.607 FDAX = 25.454 Kassa ·
Put Transition 25.461 FDAX = 25.308 Kassa (Referenz-Minimum 25.133 FDAX = 24.980 Kassa) ·
Charm-Nullpunkt 25.286 FDAX = 25.133 Kassa ·
Put-Wall 24.653 FDAX (Zone 24.628–24.678) = 24.500 Kassa (24.475–24.525).
- OI-Kontext (Basis gammacockpit.com, App-Ansicht 06.10. 08:40 Uhr, Positionen Stand 05.10.2026,
Eurex-ODAX):
REGIME-FLIP: Gamma Short · verstärkend (Vortag: Gamma Long) ·
Netto-Hedgebedarf verstärkend: +50 Pkt -> ~4,0 FDAX kaufen / −50 Pkt -> ~6,2 FDAX verkaufen ·
Netto-Bedarf sehr niedrig · Levelnähe am Level · Zeitdruck gering ·
tiefstes negatives Gamma im Chart weiterhin bei 25.500 (Kassa-Spalte).
Regime-Logik heute: Brüche und Abweisungen werden verstärkt, nicht gedämpft —
der Zero-Gamma-Flip 25.454 Kassa liegt ÜBER dem Spot; erst eine Rückeroberung per Schluss
würde die Dämpfung zurückbringen.
Max-Pain: wird nicht publiziert -> bewusst NICHT im Bild (keine Schätzwerte).
- Die Ideen sind als Bereiche formuliert — sie werden nur gültig, wenn der Markt sie erreicht.
- Ohne Kursbestätigung (abgeschlossene Kerze, Volumen) ist keine Idee aktiv.
QUELLEN
- OHLC Xetra: finanzen.net (historische Kurse) und Yahoo Finance (^GDAXI) — deckungsgleich.
Mo 05.10.: O 25.251,39 · H 25.324,70 · L 25.143,26 · C 25.254,21 (+0,09 %).
- Montag: dpa-AFX (05.10.) — datenarme Woche; Ölpreise und Anleiherenditen deckeln das
Aufwärtspotenzial (CMC Markets); IG taxierte zum Wochenstart 25.210.
- Dienstag-Vorbörse: dpa-AFX Börsentag (06.10.) — IG ~25.300 (+0,2 %), Test der 25.300er-Marke;
Asien überwiegend fester (Nikkei +0,7 %, Hang Seng +0,7 %, Öl leicht fallend);
finanzen.net-Indikation 08:42 = 25.383,24 (+0,51 %).
- OI/Gamma: gammacockpit.com (App-Ansicht 06.10.2026, 08:40 Uhr, LEVELS FDAX +152,97;
Positionen 05.10.2026) — Umrechnung siehe oben.
- Termine: DJ-Tagesvorschau vom 06.10.2026 — u. a. DE-Auftragseingang, EZB Cipollone.
TERMINE (AUSZUG)
- Heute · 08:00 MESZ · DE · Auftragseingang Industrie August
- Heute · 08:00 MESZ · DE · Umsätze Industrie & Dienstleister
- Heute · 15:00 MESZ · EU · EZB-Direktor Cipollone (MNI-Konferenz)
- Heute · 15:30 MESZ · USA · Kassa-Eröffnung
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Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
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