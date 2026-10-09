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    Gold Royalty veröffentlicht am 4. November 2026 die Ergebnisse für das dritte Quartal 2026

    Gold Royalty veröffentlicht am 4. November 2026 die Ergebnisse für das dritte Quartal 2026
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, British Columbia / 8. Oktober 2026 / IRW-Press / Gold Royalty Corp. („Gold Royalty“ oder das „Unternehmen“) (NYSE American: GROY) https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty ... gibt bekannt, dass es seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 am Mittwoch, dem 4. November 2026, nach Börsenschluss veröffentlichen wird.

     

    Am Donnerstag, dem 5. November 2026, findet um 11:00 Uhr EST (8:00 Uhr PST bzw. 9:00 Uhr PCT) eine Telefonkonferenz statt, um die Ergebnisse zu erörtern. Um daran teilzunehmen, nutzen Sie bitte eine der folgenden Möglichkeiten:

     

    Webinar: Hier klicken

    USA und Kanada (gebührenfrei): 1-833-890-3060

    International: 1-412-206-6408

     

    Die Präsentation der Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 wird auf der Website von Gold Royalty unter www.goldroyalty.com verfügbar sein, und im Anschluss an die Präsentation wird eine Aufzeichnung der Veranstaltung zur Verfügung stehen.

     

    Über Gold Royalty Corp.

     

    Gold Royalty Corp. ist ein auf Gold spezialisiertes Royalty- und Streaming-Unternehmen, das kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, in hochwertige, nachhaltige und verantwortungsbewusste Bergbaubetriebe zu investieren, um ein diversifiziertes Portfolio an Royalty- und Streaming-Beteiligungen an Edelmetallen aufzubauen, das für unsere Aktionäre überdurchschnittliche langfristige Renditen generiert. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty besteht hauptsächlich aus Net-Smelter-Return-Royalties an Goldlagerstätten in Nord- und Südamerika.

     

    Kontakt bei Gold Royalty Corp.

     

    Jackie Przybylowski

    Vice President, Capital Markets & Sustainability

    Telefon: 1-833-396-3066

    E-Mail: info@goldroyalty.com

     

    In Europa

     

    Swiss Resource Capital AG

    Marc Ollinger

    info@resource-capital.ch

    www.resource-capital.ch


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
    Englische Originalmeldung
    Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
    Übersetzung

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    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die Gold Royalty Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,21 % und einem Kurs von 3,03EUR auf NYSE Arca (09. Oktober 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.




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    Gold Royalty veröffentlicht am 4. November 2026 die Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 GoldRoyalty_10-08-2026_DEPRcomVancouver, British Columbia / 8. Oktober 2026 / IRW-Press / Gold Royalty Corp. („Gold Royalty“ oder das „Unternehmen“) (NYSE American: GROY) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/ …
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