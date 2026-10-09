DAX unter 25.000! Ist das erst der Anfang vom großen Herbst-Rutsch?

Im DAX traf es Fresenius mit minus 3,9 Prozent und Infineon mit minus 3,4 Prozent am härtesten. Solange Energiepreise und Renditen nicht sinken, dürfte die Lust auf größere Aktienkäufe begrenzt bleiben, sagte Andreas Lipkow von CMC Markets.

Der DAX hat die Marke von 25.000 Punkten wieder verloren. Am Donnerstag rutschte der deutsche Leitindex um 1,18 Prozent auf 24.806 Punkte und damit auf den tiefsten Stand seit Ende Juli. Der MDAX gab sogar 2 Prozent auf 29.507 Punkte nach. Damit endete eine Serie von drei Gewinntagen. Teures Öl, hohe Anleiherenditen und ein Ausverkauf bei Chipwerten setzten die Börsen weltweit unter Druck.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wall Street: Chipwerte im Rückwärtsgang

In New York verlor der Nasdaq Composite 1,25 Prozent auf 27.193 Punkte. Der S&P 500 gab 0,47 Prozent auf 7.765 Punkte ab, der Dow Jones hielt sich mit 51.231,64 Punkten knapp im Plus. Den Halbleiterindex der Börse Philadelphia drückte ein Bericht der Financial Times um 3,4 Prozent. Demnach liegt der hochgerechnete Jahresumsatz von OpenAI 20 Milliarden US-Dollar unter dem, was das Unternehmen signalisiert hatte.

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Broadcom und Oracle büßten 4,4 und 5,5 Prozent ein. Laut Wall Street Journal bereitet Broadcom eine Finanzierung über 50 Milliarden US-Dollar für OpenAI vor. Auch Oracle sucht frisches Geld. Anlegerinnen und Anleger fürchten eine Anleiheflut, die um knappes Kapital konkurriert. Der Markt bewege sich seitwärts und warte auf die Berichtssaison, die nächste Woche beginnt, sagte Terry Sandven von US Bank Wealth Management.

Infineon: Teurer als der Rivale

Für Infineon war der Rücksetzer kein Beinbruch. Seit Jahresbeginn steht laut MarketScreener ein Plus von 56 Prozent. Mit einem Börsenwert von 76 Milliarden Euro wiegt der Münchner Konzern deutlich mehr als STMicroelectronics mit 45 Milliarden Euro. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für das kommende Geschäftsjahr liegt bei 24,4, beim Rivalen bei 21,6. Die 24 Analystinnen und Analysten raten im Schnitt zum Kauf. Am 9. November legt Infineon Zahlen vor.

Asien: Zweite Verlustwoche in Folge

Am Freitag setzte sich die Schwäche in Asien fort. Der MSCI-Index für den asiatisch-pazifischen Raum ohne Japan steuert auf ein Wochenminus von mehr als einem Prozent zu. Der Nikkei fiel um mehr als ein Prozent. Anlegerinnen und Anleger achteten genauer darauf, welchen Preis sie für künftiges Wachstum zahlen, sagte Chris Weston von Pepperstone.

Öl: Hormus heizt die Preise an

Angriffe auf Schiffe in der Straße von Hormus und hurrikanbedingte Förderausfälle in den Vereinigten Staaten trieben Brent am Donnerstag um 4,1 Prozent nach oben. US-amerikanisches Rohöl hat sich seit Jahresbeginn um mehr als 60 Prozent verteuert.

Am Freitag kostete ein Barrel Brent in Asien 103,70 US-Dollar, danach gaben die Preise etwas nach. Präsident Donald Trump versprach, vor den Zwischenwahlen im November keinen Angriff auf den Iran zu starten. "Die große Frage ist, ob Trump sein Wort hält, falls sich die iranischen Angriffe verschärfen", sagte Nick Twidale von ATFX Global.

Anleihen: Kurze Atempause

An den Anleihemärkten tobt seit Monaten ein Ausverkauf. In den Vereinigten Staaten sorgten solide Auktionen nun für etwas Ruhe. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen hielt sich bei 5,226 Prozent, nahe dem höchsten Stand seit 24 Jahren. Der Ausverkauf sei nicht vorbei, komme aber vorübergehend zum Stillstand, schrieben die Analysten der ING. Für Charu Chanana von Saxo ändert das die Rechnung: Anlegerinnen und Anleger könnten künstliche Intelligenz nicht mehr bewerten, als sei Kapital billig.

Notenbanken: Die nächste Erhöhung naht

Im September hob die US-Notenbank Fed die Zinsen erstmals seit Juli 2023 an. Laut dem FedWatch-Tool der Terminbörse Chicago Mercantile Exchange rechnen Händlerinnen und Händler im Oktober kaum mit einem weiteren Schritt, im Dezember dagegen mehrheitlich. Notenbankgouverneur Christopher Waller hält weitere Erhöhungen für wahrscheinlich, beim Zeitpunkt sei er aber "flexibel".

Devisen: Frankreich drückt den Euro

Der Euro steuert auf die fünfte Verlustwoche in Folge zu. Zuletzt kostete er 1,1226 US-Dollar. Am Montag war er wegen der Sorgen um Frankreichs Schulden auf 1,1161 US-Dollar gefallen, den tiefsten Stand seit 17 Monaten. Mit Blick auf die Präsidentschaftswahl im Frühjahr 2027 erwartet die ING noch monatelang steigende Risikoaufschläge für französische Anleihen.

Gold: Comeback nach dem Tief

Gold profitierte von der Verschnaufpause bei US-Dollar und Renditen. Der Preis für eine Unze stieg am Freitag um 1,1 Prozent auf 4.177 US-Dollar, nachdem er am Mittwoch noch auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten gefallen war.

Fazit

Öl, Zinsen und die Finanzierung künstlicher Intelligenz bestimmen das Tempo an den Börsen. Solange die Renditen nahe ihrer Hochs verharren, bleiben teure Wachstumswerte anfällig. Die Berichtssaison ab kommender Woche muss zeigen, ob die Gewinne die Bewertungen tragen. Bis dahin schlagen solide Bilanzen große Fantasie.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





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