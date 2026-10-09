Mit dem Bruch der wichtigen Horizontalunterstützung bei 970,49 US-Dollar wurde ein reguläres Verkaufssignal ausgelöst. Das daraus abgeleitete Kursziel bei 890,85 US-Dollar wurde vor wenigen Tagen erreicht. Nun versucht die Aktie, sich an den Zwischentiefs aus April dieses Jahres zu stabilisieren. Sollte dies gelingen, könnte daraus eine kurzfristige Gegenbewegung nach oben entstehen.

Inzwischen hat die Aktie die erste Zielzone erreicht. An diesem Niveau versucht Goldman Sachs nun, einen Boden zu bilden und möglicherweise eine technische Erholung einzuleiten.

Dafür müsste Goldman Sachs allerdings auf Tagesbasis mindestens über 905,95 US-Dollar steigen. Gelingt dieser Schritt, könnte anschließend der Bereich zwischen den beiden gleitenden Durchschnitten EMA 200 und EMA 50 bei 938,01 bis 970,68 US-Dollar wieder in den Fokus rücken.

Am übergeordneten Abwärtstrend würde eine solche Erholung allerdings zunächst nichts ändern. Im weiteren Verlauf könnte die Aktie daher weiterhin unter Druck bleiben und im negativen Szenario bis auf 753,36 US-Dollar fallen.

Für Anleger könnten höhere Kurse deshalb eine Gelegenheit bieten, neue Short-Positionen aufzubauen. Alternativ wäre es möglich, mit einer Stop-Sell-Order unterhalb der aktuellen Wochentiefs auf eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung zu setzen.

Gleichzeitig zeigen die Indikatoren MACD und RSI bereits einen deutlich überverkauften Zustand. Das spricht dafür, dass kurzfristig durchaus eine Erholung der Aktie möglich ist. Anleger sollten sich daher auch auf steigende Kurse einstellen, bevor sich der übergeordnete Abwärtstrend möglicherweise fortsetzt.

Trading-Strategie:

SHORT

Sell-Limit-Order : 944,00 US-Dollar

Kursziele : 890,85 und 753,36 US-Dollar

Renditechance via DN46PY : 75 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Goldman Sachs Group Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU8VUE Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,51 - 1,52 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 711,5416 US-Dollar Basiswert: Goldman Sachs Group Inc. KO-Schwelle: 711,5416 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 878,67 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 5,17 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN46PY Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,51 - 1,52 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 1.048,0439 US-Dollar Basiswert: Goldman Sachs Group Inc. KO-Schwelle: 1.048,0439 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 878,67 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 753,36 US-Dollar Hebel: 5,12 Kurschance: + 75 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

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Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



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