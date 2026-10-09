Ölpreisrallye sorgt für gute Stimmung

Bei der letzten Analyse des US-Ölkonzerns Chevron wurde bereits auf die Bildung einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation (SKS) hingewiesen. Eine solche Formation kann auf einen möglichen Trendwechsel hindeuten. Voraussetzung für die Aktivierung des damaligen Verkaufssignals war ein nachhaltiger Kursrückgang unter 200,83 US-Dollar.

Damit soll die wichtige Versorgung mit Diesel stabilisiert und gleichzeitig verhindert werden, dass die hohen Energiepreise eine weitere Inflationswelle auslösen. Zu den Unternehmen, die von einem anhaltend hohen Ölpreis profitieren können, gehören einmal mehr die großen US-Ölkonzerne.

Dazu ist es bislang jedoch nicht gekommen. Stattdessen konnte die Chevron-Aktie sowohl das Niveau der rechten als auch der linken Schulter überwinden. Dadurch ist ein erneuter Anstieg in Richtung des bisherigen Hochs bei 217,65 US-Dollar wahrscheinlicher geworden.

Sollte der Ölpreis weiter steigen, könnte Chevron davon profitieren. In diesem Fall wäre sogar ein Anstieg in den zuvor favorisierten Kurszielbereich bei 229,09 US-Dollar möglich. Damit könnte die Aktie für Anleger mit einer positiven Einschätzung wieder interessanter werden.

Sollte der Ölpreis dagegen deutlich nachgeben, könnte dies die Chevron-Aktie belasten. Fällt der Kurs unter die Nackenlinie der SKS-Formation, würden sich weitere Abwärtsrisiken ergeben. Dann könnten zunächst 192,07 US-Dollar und darunter 183,39 US-Dollar als mögliche Kursziele in den Fokus rücken.

Möglicherweise kommt es zu dieser Abwärtsbewegung allerdings erst nach der Ausbildung eines Doppelhochs im Bereich der aktuellen Jahreshochs.

Trading-Strategie:

LONG

Market-Buy-Order : 211,58 US-Dollar

Kursziele : 217,65 und 229,09 US-Dollar

Renditechance via DN4MA5 : 78 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 3 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Chevron Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN4MA5 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,99 - 2,00 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 189,357 US-Dollar Basiswert: Chevron Corp. KO-Schwelle: 189,357 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 211,58 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 229,09 US-Dollar Hebel: 9,40 Kurschance: + 78 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU841X Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,33 - 2,34 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 237,3662 US-Dollar Basiswert: Chevron Corp. KO-Schwelle: 237,3662 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 211,58 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,10 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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