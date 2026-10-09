DAX verliert weiter an Halt

Ob diese Maßnahme die Situation am Markt spürbar verbessern kann, bleibt allerdings fraglich. Die Versorgung wichtiger Öl- und Gaslieferanten im Nahen Osten ist weiterhin beeinträchtigt, was die angespannte Lage zusätzlich verschärft.

Für zusätzlichen Druck sorgen vor allem die steigenden Kapitalmarktzinsen und die angespannte Versorgung mit Treibstoffen. Die USA versuchen deshalb inzwischen, direkt in den Dieselmarkt einzugreifen. US-Präsident Trump hat per Executive Order eine zeitlich begrenzte steuerliche Notfallmaßnahme angeordnet. Hintergrund sind die zuletzt auf Rekordniveau gestiegenen Dieselpreise an den Tankstellen und die weiterhin angespannte globale Versorgungslage.

Lange Zeit zeigten sich die Finanzmärkte erstaunlich widerstandsfähig gegenüber den zahlreichen Belastungen. Inzwischen scheint der Verkaufsdruck jedoch deutlich zuzunehmen, sodass eine größere Korrektur möglich wird.

Bereits in der vergangenen Ausgabe wurde für den DAX unterhalb des 200-Tage-Durchschnitts eine Short-Idee mit einem Kursziel von 24.480 Punkten vorgestellt. Diese könnte auch vom aktuellen Kursniveau aus umgesetzt werden. Sollte es dem DAX nicht gelingen, sich auf diesem Niveau nachhaltig zu stabilisieren, wäre sogar ein weiterer Rückgang bis auf 23.968 Punkte möglich.

Auf der Oberseite bleibt dagegen die Marke von 25.800 Punkten entscheidend. Sollte der DAX diese Hürde überwinden, könnten anschließend die Marken bei 26.080 und darüber 26.618 Punkten in den Fokus rücken.

Aktuelle Lage

DAX bei 24.806 Punkten

VDAX bei 18,60 signalisiert leicht erhöhte Nervosität

Fear& Greed Index bei 37 auf "FEAR" gewechselt

Tagesanalyse:

RSI: 36 - Sell MACD: -189 - Sell Insgesamt: Strong Sell MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins bärische Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 25.172 / 25.507 / 25.800 und 25.900 Punkten, nach unten bei 24.480 / 24.205 / 23.968 und 23.797 Punkten. Gaps bei 24.327 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe wackeln immer bedrohlicher - DAX jetzt im Abwärtsmodus, Bodenbildung scheitert - Ölknappheit bleibt weiter ein Problem! VDAX-New Angstlevel leicht erhöht VDAX-New der Deutschen Börse (07. Oktober 2026): Bei 18,60% (steigend) (Vortag: 17,20%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Market-Sell-Order bei 24.806 Punkten (Tagesbasis) eröffnen, Stopp bei 25.360 Punkten. Kursziel bei 24.480 und 23.968 Punkten 2. Stop-Buy-Order über 26.620 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 26.200 Punkten. Kursziel bei 27.500 Punkten Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN6ADF Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,51 - 9,52 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.001,34 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.001,34 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.806,98 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 26,26 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN6BE0 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,46 - 9,47 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25.861,54 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 25.861,54 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.806,98 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 23.968 Punkte Hebel: 26,31 Kurschance: + 88 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.