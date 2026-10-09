Almonty Industries, Xiaomi & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: Robert - stock.adobe.com
? Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
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|Nebius Group Registered (A)
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|SpaceX
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|BYD
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|Rheinmetall
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|Paladin Energy
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|Deutsche Telekom
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? Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|?
|Almonty Industries
|129
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|Vonovia
|59
|?
|?
|?
|Silber
|33
|?
|?
|Rheinmetall
|30
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|Evotec
|29
|?
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|ITM Power
|29
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? Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
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|Xiaomi
|+7,69 %
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|HomeToGo
|+5,88 %
|?
|?
|?
|SCP Standard Capital Partners
|+5,81 %
|?
|?
|?
|AT&T
|-6,67 %
|?
|?
|?
|Vulcan Energy Resources
|-6,70 %
|?
|?
|?
|Sunrise Energy Metals
|-13,01 %
|?
|?
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Nebius Group Registered (A)
Wochenperformance: -3,30 %
Wochenperformance: -3,30 %
Platz 1
SpaceX
Wochenperformance: +11,10 %
Wochenperformance: +11,10 %
Platz 2
BYD
Wochenperformance: +1,67 %
Wochenperformance: +1,67 %
Platz 3
Rheinmetall
Wochenperformance: -2,86 %
Wochenperformance: -2,86 %
Platz 4
Paladin Energy
Wochenperformance: -6,55 %
Wochenperformance: -6,55 %
Platz 5
Deutsche Telekom
Wochenperformance: -1,80 %
Wochenperformance: -1,80 %
Platz 6
Almonty Industries
Wochenperformance: -10,73 %
Wochenperformance: -10,73 %
Platz 7
Vonovia
Wochenperformance: -2,70 %
Wochenperformance: -2,70 %
Platz 8
Silber
Wochenperformance: -1,01 %
Wochenperformance: -1,01 %
Platz 9
Rheinmetall
Wochenperformance: -2,86 %
Wochenperformance: -2,86 %
Platz 10
Evotec
Wochenperformance: -7,87 %
Wochenperformance: -7,87 %
Platz 11
ITM Power
Wochenperformance: -5,76 %
Wochenperformance: -5,76 %
Platz 12
Xiaomi
Wochenperformance: +5,09 %
Wochenperformance: +5,09 %
Platz 13
HomeToGo
Wochenperformance: -4,51 %
Wochenperformance: -4,51 %
Platz 14
SCP Standard Capital Partners
Wochenperformance: +11,56 %
Wochenperformance: +11,56 %
Platz 15
AT&T
Wochenperformance: -5,25 %
Wochenperformance: -5,25 %
Platz 16
Vulcan Energy Resources
Wochenperformance: -16,48 %
Wochenperformance: -16,48 %
Platz 17
Sunrise Energy Metals
Wochenperformance: -18,25 %
Wochenperformance: -18,25 %
Platz 18
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