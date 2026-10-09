Gold hat am Donnerstag einen Teil der jüngsten Verluste aufgeholt und setzt diesen Trend auch am heutigen Freitag in Europa fort. Auslöser für die Erholung waren ein schwächerer US-Dollar und rückläufige Renditen auf US-Staatsanleihen, nachdem eine Auktion auf kräftige Nachfrage gestoßen war. Parallel wägen Händler die Spannungen zwischen den USA und dem Iran sowie den weiteren Zinspfad der Fed ab.

Was am Donnerstag am Goldmarkt geschah

Der Goldpreis drehte nach oben, nachdem er zuvor auf den tiefsten Stand seit rund zwei Monaten gefallen war. Übereinstimmend nennen Reuters und Bloomberg zwei unmittelbare Auslöser: einen nachgebenden US-Dollar und sinkende Renditen am US-Anleihemarkt. Die Bewegung war damit weniger das Ergebnis neuer Nachfrage aus dem physischen Markt als eine Reaktion auf das Zinsumfeld.

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Goldpreis-Wende - Schwacher Dollar & US-Renditen befeuern Erholung!

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