Nvidia-Partner Firmus zieht 5-Milliarden-IPO zurück – trotz Deal mit Meta

Berichten zufolge wollte Firmus fünf Milliarden US-Dollar einsammeln. Vorgesehen waren elf australische Dollar je Aktie und eine Bewertung von rund 30,6 Milliarden US-Dollar. Es wäre die zweitgrößte Neuemission in der Geschichte Australiens geworden.

Der australische KI-Rechenzentrumsbetreiber Firmus zieht seinen geplanten Börsengang zurück. Gegenüber CNBC nannte das von Nvidia unterstützte Unternehmen Marktschwankungen und die aktuellen Marktbedingungen als Gründe.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Doch der Verwaltungsrat hielt die geplanten Konditionen für unangemessen. Sie spiegelten weder die Stärke des Geschäfts noch die langfristigen Wachstumsaussichten ausreichend wider. Deshalb liege die Durchführung des Angebots nicht im Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre, so Firmus.

Besonders auffällig ist der Bewertungssprung: Noch im August lag der Unternehmenswert nach einer Finanzierungsrunde bei mehr als 10,5 Milliarden US-Dollar. Die angestrebte IPO-Bewertung entsprach damit nahezu dem Dreifachen. Nvidia, Coatue Management, Blackstone und Jane Street hatten die Finanzierungsrunde über zwei Milliarden US-Dollar damals unterstützt. Das über die vorangegangenen zwölf Monate eingesammelte Eigenkapital stieg damit auf mehr als drei Milliarden US-Dollar.

Im September meldete Firmus zudem ein Abkommen mit Meta. Der Konzern soll Rechenleistung von Grafikprozessoren aus KI-Rechenzentren in Südostasien erhalten. Diese basieren auf Nvidias DGX-Plattform. Meta will die Kapazitäten für KI-Forschung, Modellentwicklung und Training nutzen.

Firmus setzt nun auf private Kapitalgeber. Zugleich will das Unternehmen alternative Finanzierungsmöglichkeiten über öffentliche und private Kapitalmärkte prüfen.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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