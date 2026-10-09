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    Aktien Frankfurt Ausblick

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    Dax scheint sich zu stabilisieren um 25.000 Punkte

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax dürfte am Freitag wohl 0,8 Prozent zulegen
    • SpaceX-Pläne belasten Telekom vorbörslich stark
    • Hochstufungen treiben Aktien, Rheinmetall verliert
    Aktien Frankfurt Ausblick - Dax scheint sich zu stabilisieren um 25.000 Punkte
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt könnte vor dem Wochenende einen Teil der Vortagesverluste aufholen. Erwartet wird am Freitag eine freundliche Tendenz: Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor dem Xetra-Auftakt ein Plus von 0,8 Prozent auf 25.006 Zähler.

    Am Vortag war der Dax gleich zum Auftakt unter die runde Marke von 25.000 Punkten gefallen und bis zum Handelsende darunter geblieben. Dabei hatte er den tiefsten Stand seit Juli erreicht. Für die zu Ende gehende Börsenwoche zeichnet sich aktuell ein Minus von 0,9 Prozent ab.

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    Etwas Rückenwind kommt nun vom US-Anleihemarkt, wo die Renditen etwas nachgaben. Zehnjährige US-Papiere rentieren allerdings mit 5,2 Prozent nach wie vor auf einem hohen Niveau. Am Ölmarkt ließ der Preisdruck am Freitag etwas nach. Ein Dementi von US-Präsident Donald Trump zu angeblich neuen US-Angriffen im Iran war dafür ausschlaggebend.

    Unter Druck stehen am Freitag Telekomwerte. Grund sind Nachrichten von Elon Musks Weltraumfirma SpaceX , die mit einem groß angelegten Frequenzkauf in den USA den Grundstein legt, um sich als Mobilfunk-Anbieter zu etablieren. An der Börse schickte die Mitteilung die Aktien großer Mobilfunk-Anbieter in den USA im nachbörslichen New Yorker Handel bereits auf Talfahrt, darunter auch T-Mobile US .

    Der Schwäche können sich die Papiere der Muttergesellschaft Deutsche Telekom nicht entziehen, das Minus betrug im vorbörslichen Handel auf Tradegate fast 5 Prozent zum Xetra-Schluss. Der Wettbewerb in den USA verschärfe sich für die Telekom, kommentierte ein Händler.

    Aktien-Umstufungen trieben vorbörslich Heidelberg Materials , Rational und Salzgitter teils deutlich nach oben. Für die Papiere des Baustoffkonzerns Heidelberg Materials und des Großküchenausstatters Rational votiert die RBC nun jeweils mit "Outperform". Für den Stahlhersteller Salzgitter sprach die UBS eine Kaufempfehlung aus.

    Eine von der Berenberg Bank gestrichene Kaufempfehlung belastete hingegen die Titel des Rüstungsherstellers Rheinmetall .

    Thema bleibt ferner die ausgeprägte Schwäche von Techwerten in New York, die am Vortag unter einem Bericht der "Financial Times" gelitten hatten, wonach der Umsatz des KI-Konzerns OpenAI geringer ausfalle als zuvor signalisiert./ajx/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,55 % und einem Kurs von 25,54 auf Tradegate (09. Oktober 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 237,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +42,01 %/+67,70 % bedeutet.





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