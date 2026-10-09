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    Ist das der Befreiungsschlag?

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    Heidelberg Materials: Endlich eine Kaufempfehlung!

    Schon seit Monaten geht es für die Aktie des Baustoffherstellers und DAX-Wertes Heidelberg Materials fast ausschließlich bergab. Jetzt hat sich ein Analyst erbarmt und die Aktie zum Kauf empfohlen.

    Für Sie zusammengefasst
    Ist das der Befreiungsschlag? - Heidelberg Materials: Endlich eine Kaufempfehlung!
    Foto: Uwe Anspach/dpa

    Heidelberg Materials: Monatelang auf dem Abstellgleis

    Der Baustoffhersteller Heidelberg Materials gilt als Gewinner des KI-Booms. Rechenzentren für KI-Anwendungen benötigen aufgrund ihrer schieren Größe gewaltige Mengen an Material und haben außerdem die jahrelang darbende Baukonjunktur wiederbelebt.

    Zwischen ihrem letzten Bärenmarkttief im Herbst 2022 und dem zum Jahresbeginn bei 241,80 Euro markierten Allzeithoch hat sich die Aktie vervielfacht. Seither allerdings geht es fast ausschließlich bergab. War die Unternehmensbewertung zeitweise aus dem Ruder gelaufen, belasten jetzt die steigenden Anleiherenditen die weiteren Wachstumsaussichten.

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    Selbst der Umstand, dass die Aktie längst wieder moderat bewertet ist, hat nicht zu stützenden Käufen geführt. In der vergangenen Woche stürzte das Papier auf den tiefsten Stand seit dem Zoll-Crash ab.

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    Erstes Upgrade seit März – RBC stuft hoch

    Am Freitagmorgen dann die gute Nachricht: Mit der Royal Bank of Canada (RBC) hat Heidelberg Materials einen neuen Anhänger gefunden. Das Institut stufte die Aktie von "Marketperform" auf "Outperform" hoch. Das Kursziel wurde allerdings geringfügig angepasst und von 217 auf 211 Euro gesenkt. Das impliziert gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag eine Upside von 50,9 Prozent.

    Für Heidelberg Materials ist es in dieser Woche zwar nicht die erste Kaufempfehlung, nachdem bereits am Mittwoch die Deutsche Bank ihre mit einem Kursziel von 210 Euro bekräftigt hat, aber es ist die erste neue seit März. Damals hatte die US-Investmentbank Morgan Stanley eine Kehrwende vollzogen und Heidelberg Materials von "Verkaufen" auf "Kaufen" hochgestuft.

    Damit kommt die Aktie jetzt bei insgesamt 19 vorliegenden Studien 11 Mal auf "Kaufen", 3 Mal auf "Übergewichten" sowie auf 2 neutrale Bewertungen. Dem stehen 3 Verkaufsempfehlungen gegenüber, woraus sich eine Empfehlung zum Übergewichten ergibt. Der faire Wert wird im Mittel mit 207,26 Euro angegeben, was einem Aufwärtspotenzial von 48,3 Prozent entspricht.

    Unternehmen schlägt sich besser als der Wettbewerb

    Seine verbesserte Einschätzung begründet RBC-Analyst Anthony Codling, der laut dem Vergleichsportal für Wall-Street-Analystinnen und -Analysten TipRanks als überdurchschnittlich zuverlässiger Experte gilt, mit operativen Herausforderungen in der Branche.

    Baustoffhändler hätten im dritten Quartal mit stark steigenden Kosten, geopolitischen Unsicherheiten und einer schwachen Nachfrage im Wohnungsbau sowie schwierigen Wetterbedingungen wie Rekordhitze zu kämpfen gehabt. Einige Unternehmen hätten die Lage jedoch besser bewältigt als andere. Dazu zählt er auch Heidelberg Materials.

    Heidelberg Materials

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    Aktie gefragt, nachhaltige Erholung noch fraglich

    An der Börse verfehlte das erste Analystenupgrade seit Monaten seine Wirkung nicht, die Heidelberg-Materials-Aktie legte am Freitagmorgen knapp 3 Prozent zu und kletterte damit zeitweise an die Spitze des deutschen Leitindex DAX. Gegenüber dem Jahreswechsel stehen aber noch immer Verluste von mehr als einem Drittel zu Buche, während der Chart der Aktie schwach ist.

    52-Wochen-Tiefs, wie das aus der vergangenen Woche, bedeuten in der technischen Analyse Verkaufssignale. Gleichzeitig ist Heidelberg Materials von wichtigen Unterstützungen, wie der 200- und 50-Tage-Linie weit entfernt. Mit Blick auf den Relative-Stärke-Index (RSI) war das Papier zuletzt jedoch überverkauft, womit die Anteile reif für eine Gegenbewegung sein könnten.

    Fazit: Die Bewertung jedenfalls stimmt

    Mit Blick auf die Unternehmensbewertung sind sie das in jedem Fall. Für 2026 steht ein KGVe von 11,1 zu Buche. Das liegt unter dem 10-Jahres-Mittel von 13,1. Für 2027 veranschlagen Analystinnen und Analysten sogar ein Gewinnvielfaches von nur 9,8. Gleichzeitig ist das Gewinnwachstum angesichts eines Kurs-Gewinnwachstumsverhältnisses (PEG) von 0,7 sehr günstig.

    Daraus ergibt sich auch mit Blick auf eine erwartete Cashflow-Rendite von 8 Prozent und eine kräftige Anhebung der Dividende auf voraussichtlich knapp 2,8 Prozent ein für Anlegerinnen und Anleger sehr attraktives Gesamtpaket. Sobald ein klar erkennbarer Boden gefunden ist, kann hier zugegriffen werden. Solange die Anleiherenditen nicht weiter steigen, ist der Ausblick für das Unternehmen positiv, da auch staatliche Investitionen die Baukonjunktur beleben.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurMax Gross
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