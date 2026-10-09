AKTIEN IM FOKUS
Konkurrenz von Spacex belastet Deutsche Telekom, T-Mobile US
- T-Mobile US und Telekom geraten unter Druck
- SpaceX plant mit Spektrum landesweiten US-Mobilfunk
- AT&T und Verizon verlieren, SpaceX-Aktien steigen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf eine sich verschärfende Wettbewerbslage in den USA hat am Freitag die Aktien von T-Mobile US und die des Mutterkonzerns Deutsche Telekom belastet. Während Letztere auf Tradegate mit minus fünf Prozent der größte vorbörsliche Verlierer im Dax waren, verloren T-Mobile US umgerechnet sieben Prozent im Vergleich zum Schlusskurs am Vortag an der Börse Nasdaq.
Ein Händler verwies zur Begründung für die Kursverluste auf einen Deal von SpaceX in den USA. Der Technologiekonzern von Elon Musk hat Lizenzen für ein Niedrigbandspektrum gekauft und will mit diesem und seinen Starlink-Satelliten zum Anbieter landesweiter Mobilfunkdienste werden. Mit diesem Szenario könne sich die Wettbewerbslage auf dem lukrativen US-Markt aus Sicht der alteingesessenen Anbieter verschärfen, so der Händler.
An der Nasdaq gerieten nicht nur die Papiere von T-Mobile US unter Druck. Anteilsscheine von AT&T büßten nachbörslich 6,6 Prozent ein und die von Verizon verloren 5,7 Prozent. Die Aktien von SpaceX gewannen dagegen am Freitagmorgen auf Tradegate gut 3 Prozent./bek/ajx/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,72 % und einem Kurs von 38,98 auf Tradegate (09. Oktober 2026, 08:21 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 237,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +41,36 %/+66,94 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Deutsche Telekom - 555750 - DE0005557508
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
Das angekündigte JV ist (endlich) gestartet!
„Wireless carriers AT&T Inc. (T), announced on Thursday that it has launched a joint venture with T-Mobile US, Inc. (TMUS) and Verizon Communications Inc. (VZ) to expand satellite-enabled connectivity in underserved areas across the United States.“
Das ARP hat man heute auch nochmal auf knapp 25mio€ hochgefahren.
Am Montag dann der AI Investor Day.
Was du alles weißt... Auf was stützt du diese Behauptungen?