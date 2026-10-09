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    AKTIEN IM FOKUS

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    Konkurrenz von Spacex belastet Deutsche Telekom, T-Mobile US

    Für Sie zusammengefasst
    • T-Mobile US und Telekom geraten unter Druck
    • SpaceX plant mit Spektrum landesweiten US-Mobilfunk
    • AT&T und Verizon verlieren, SpaceX-Aktien steigen
    AKTIEN IM FOKUS - Konkurrenz von Spacex belastet Deutsche Telekom, T-Mobile US
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf eine sich verschärfende Wettbewerbslage in den USA hat am Freitag die Aktien von T-Mobile US und die des Mutterkonzerns Deutsche Telekom belastet. Während Letztere auf Tradegate mit minus fünf Prozent der größte vorbörsliche Verlierer im Dax waren, verloren T-Mobile US umgerechnet sieben Prozent im Vergleich zum Schlusskurs am Vortag an der Börse Nasdaq.

    Ein Händler verwies zur Begründung für die Kursverluste auf einen Deal von SpaceX in den USA. Der Technologiekonzern von Elon Musk hat Lizenzen für ein Niedrigbandspektrum gekauft und will mit diesem und seinen Starlink-Satelliten zum Anbieter landesweiter Mobilfunkdienste werden. Mit diesem Szenario könne sich die Wettbewerbslage auf dem lukrativen US-Markt aus Sicht der alteingesessenen Anbieter verschärfen, so der Händler.

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    An der Nasdaq gerieten nicht nur die Papiere von T-Mobile US unter Druck. Anteilsscheine von AT&T büßten nachbörslich 6,6 Prozent ein und die von Verizon verloren 5,7 Prozent. Die Aktien von SpaceX gewannen dagegen am Freitagmorgen auf Tradegate gut 3 Prozent./bek/ajx/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,72 % und einem Kurs von 38,98 auf Tradegate (09. Oktober 2026, 08:21 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 237,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +41,36 %/+66,94 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Deutsche Telekom - 555750 - DE0005557508

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang von rund 5 % auf etwa 25 € und die Frage, ob die Telekom den Abwärtstrend überwinden kann. Diskutiert werden mögliche Konkurrenz durch Musk, Wachstumsrisiken bei T-Mobile US und Aktienrückkäufe. Positive Impulse sehen Anleger in der KI-Strategie: Bis 2030 sind 800 Mio. € KI-Umsatz außerhalb der USA und 2,5 Mrd. € Kosteneinsparungen geplant. Genannt werden zudem das UBS-Kursziel von 35,10 € und das Satelliten-JV der US-Anbieter.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

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    dpa-AFX
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