BERNSTEIN RESEARCH stuft RHEINMETALL AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1200 Euro belassen. Nach einem holprigen ersten Halbjahr (schlechtes erstes Quartal, gutes zweites Quartal) sollte sich das Wachstum nahe am Niveau des Jahreszieles stabilisiert haben, schrieb Adrien Rabier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gleichwohl komme es aktuell weniger auf die Quartalszahlen an, denn vor allem der Kapitalmarkttag im November sowie die erwartete Arminius-Betellung stünden im Fokus./mis/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 05:31 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 05:31 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 928,6EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Adrien Rabier

Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1200

Kursziel alt: 1200

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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