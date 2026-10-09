RBC stuft Airbus auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Die Flugzeug-Auslieferungszahlen für den September und das dritte Quartal beinhalteten jeweils einen Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich gegenüber dem jeweiligen Vorjahrszeitraum, schrieb Ken Herbert am Donnerstag. Der Quartalswert liege unter der Konsensprognose. Den Investoren dürfte indes bewusst sein, dass das dritte Quartal produktionsseitig das schwächste im Jahr sei, was für entsprechend niedrige Erwartungen sorge./ rob/gl/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 17:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 17:31 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 189,1EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 08:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ken Herbert

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 250

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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