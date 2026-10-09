ChatGPT-Gründer OpenAI wächst weiter kräftig

Bert Hochfeld









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"Oracle ist eine Aktie, die Anleger und mitunter auch Kommentatoren gerne kritisieren. Ich las die Überschrift eines Artikels auf SA, der die Belastung durch den Auftragsbestand des Unternehmens thematisierte. Ich fragte mich, ob der Autor es wohl besser fände, wenn Oracle keinen Auftragsbestand und somit auch keinen Investitionsbedarf hätte. Zusätzliche Aufträge für OIC (KI-Infrastruktur) zu erhalten, ist grundsätzlich positiv. Es wäre sogar gut, wenn sie von OpenAI kämen, was hier aber nicht der Fall war. Ein Anstieg des Auftragsbestands um 26 Milliarden US-Dollar in einem Quartal mit hohem Gesamtumsatz ist dennoch ein positives Signal.

Leistung im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2027 im Vergleich zu den Erwartungen (aktualisiert)

Leistungskennzahl (KPI) Tatsächliche Leistung Konsenserwartung Leistung vs. Erwartung Gesamtertrag 19,35 Milliarden US-Dollar 19,13 Milliarden US-Dollar Beat (+1,11 %) Non-GAAP EPS 1,92 € 1,74 $ Beat (+$0,18) Gesamter Cloud-Umsatz 11,61 Milliarden US-Dollar N / A 62 % Steigerung im Vergleich zum Vorjahr Cloud-Infrastruktur (IaaS) 7,40 Milliarden US-Dollar N / A Anstieg um 121 % im Vergleich zum Vorjahr Freier Cashflow (Abfluss) -5,40 Milliarden US-Dollar -9,56 Milliarden US-Dollar Beat (Geringerer Cash-Verbrauch) Gesamtrückstand (RPO) 664 Milliarden US-Dollar N / A Auftragsbestand stieg im Jahresvergleich um 209 Milliarden US-Dollar Quartalszuwachs im Auftragsbestand +26 Milliarden US-Dollar N / A Sequenzielles Wachstum ab dem 4. Quartal

Das erste Quartal ist üblicherweise das umsatzschwächste des Jahres, daher war der gestiegene Auftragsbestand im letzten Quartal ein beachtlicher Erfolg. Ich hätte mir gewünscht, dass ein geringerer Cash-Burn im letzten Quartal positiv bewertet worden wäre. Die Nachfrage nach OIC war so stark, dass das Unternehmen erhebliche Vorauszahlungen sichern konnte. Von den Investitionsausgaben in Höhe von 28,5 Milliarden US-Dollar im letzten Quartal wurden 11,36 Milliarden US-Dollar durch Kundenvorauszahlungen finanziert. Der operative Cashflow stieg somit auf 23 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 184 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Insgesamt stiegen die operativen Margen trotz des spürbaren Belastungseffekts durch die Eröffnung zahlreicher neuer Rechenzentren auf 42 %. Bei Oracle wurde der Rückgang der Bruttomargen zwar durch operative Hebelwirkung und anhaltende Kosteneinsparungen mehr als kompensiert. Weiter oben in diesem Kommentar habe ich über Nebius und dessen Preiserhöhungen geschrieben. Dasselbe geschieht nun bei Oracle, wo für Vertragsverlängerungen ein Aufschlag von 20 % erhoben wird. Es scheint wie gestern, als einige Analysten befürchteten, das Cloud-Infrastrukturgeschäft würde die Margen belasten. Das genaue Gegenteil ist der Fall.

Das Unternehmen hob seine Prognose an und bestätigte die Investitionsausgaben – zuvor hatte man befürchtet, dass die Investitionsprognose weiter steigen würde. Die neue Umsatzprognose sieht ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum (CAGR) von 34 % vor. Dank der Stärke des OIC-Geschäfts übertraf Oracle im ersten Quartal erstmals das Ergebnis des vierten Quartals.

Die Kundennachfrage stützt diese Investition weiterhin. Wir haben im ersten Quartal zusätzliche KI-Aufträge im Wert von über 30 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, ohne zusätzliches Kapital von Oracle in Anspruch nehmen zu müssen. Unsere Fähigkeit, eine große Multi-Tenant-Flotte zu betreiben, bleibt ein bedeutender Vorteil. Die GPU-Auslastung lag im ersten Quartal weiterhin bei extrem hohen 97,9 %.

Die Langlebigkeit und der Wert der GPUs beeindrucken weiterhin. Alle GPUs, deren Verträge im ersten Quartal erneuert werden mussten, wurden entweder verlängert oder mit einem Aufschlag von 20 % gegenüber den vorherigen Verträgen weiterverkauft. Die meisten dieser GPUs sind vier Jahre oder älter. Wir erwarten eine lange Nutzungsdauer und einen steigenden Wert für die von uns eingesetzte KI-Kapazität.

Ich denke, das obige Zitat spricht viele der Risiken und Unsicherheiten an, die von manchen Beobachtern immer wieder angeführt werden, wenn sie behaupten, das Unternehmen werde seinen Finanzplan nicht erreichen. Ich habe schon mehr abwegige Analysen zu den Erneuerungspreisen für Infrastruktur auf Basis von Nvidia-GPUs gesehen als… nun ja, ich kann nicht behaupten, dass ich viele warme Mahlzeiten genossen habe, denn wie ich bereits geschrieben habe, habe ich wirklich viele warme Mahlzeiten genossen.

Die Hauptbeschwerde, die meiner Meinung nach etwas kurzsichtig ist, betrifft die Frage, wann Oracle wieder einen positiven freien Cashflow generieren wird. Ich habe bereits in einem anderen Zusammenhang darüber geschrieben, wie schwierig es sein kann, ein Modell zu erstellen, dessen Ergebnis von einer noch nicht absehbaren Nachfrageabschwächung abhängt. Für mich ist das nicht der Fall, und ich bezweifle, dass es für die Führungskräfte von Oracle gilt. Das war so ziemlich das Beste, was der Finanzvorstand in der letzten Telefonkonferenz beitragen konnte.

Wir haben dazu noch keinen konkreten Zeitrahmen genannt und gehen auch nicht davon aus, dass wir das heute tun werden.

Ich möchte jedoch betonen, dass jedes dieser Projekte von Natur aus einen starken freien Cashflow generiert. Sobald die Projekte anlaufen, erzielen sie bereits kurz darauf eine Umwandlungsrate des freien Cashflows von nahezu 100 % des EBITDA nach Steuern. Das Geschäft ist also im Grunde genommen zu einem gewissen Zeitpunkt durch den hohen freien Cashflow quasi „selbstfinanzierend“.

Wir haben daher noch keinen Zeitrahmen genannt, aber Sie werden im Laufe der nächsten Quartale sehen, wie sich das entwickeln könnte, sobald wir die Produktion weiter hochfahren. Wir gehen davon aus, dass es nach dem derzeitigen Produktionshochlauf recht schnell gehen wird.

Eine Schwierigkeit besteht darin, dass die Bruttomarge von Oracle sinken wird, selbst wenn neue Rechenzentren voll ausgelastet sind und ihre optimale Nutzung erreichen, da der Umsatz von Oracle immer stärker von OIC abhängt. OIC weist deutlich niedrigere Bruttomargen auf als Oracle SaaS und Datenbanken. Die Bruttomarge ist jedoch nur ein Bestandteil der Gewinn- und Verlustrechnung. Während die Bruttomarge insgesamt voraussichtlich sinken wird, steigen die Gesamtbetriebsmargen deutlich stärker. Im vergangenen Jahr lagen die Non-GAAP-Betriebsmargen des Unternehmens bei rund 43 %. Oracle prognostiziert derzeit, dass die Non-GAAP-Betriebsmargen in diesem Jahr stagnieren werden, da der Gegenwind durch die Umsätze aus neuen Rechenzentren seinen Höhepunkt erreicht und andere Effizienzgewinne kompensiert. Ich gehe davon aus, dass die Betriebsmargen nach diesem Geschäftsjahr wieder im mittleren 40-%-Bereich liegen werden, sobald sich die Phase des starken Wachstums für OIC stabilisiert.

Als langfristiger Oracle-Investor möchte ich wirklich nicht, dass das Unternehmen sein Wachstumsengagement aufgrund des Zeitpunkts der Generierung von freiem Cashflow reduziert. Es wird zwar irgendwann so weit sein, aber angesichts der verschiedenen Projekte, in die Oracle investiert, ist die Profitabilität so hoch, dass die meisten Leser und Investoren wohl eher eine Fortsetzung des bisherigen Kurses begrüßen würden.

Dies ist kein ausführlicher Artikel über Oracle. Nachdem ich den Artikel gelesen hatte, der das Wachstum des Auftragsbestands bei Oracle beklagte, frage ich mich, ob meine eigenen Beiträge tatsächlich zur Aufklärung beitragen könnten. Doch trotz des rasanten Wachstums belief sich der Auftragsbestand im letzten Quartal lediglich auf 7,4 Milliarden US-Dollar der von Oracle gemeldeten 19,3 Milliarden US-Dollar Umsatz.

Das Geschäft verläuft weiterhin planmäßig – das bedeutet im Wesentlichen starke Margen und einen soliden Cashflow mit einem niedrigen zweistelligen Wachstum. Die Quartalsergebnisse fielen sogar etwas besser aus als in der vorherigen Prognose erwartet.

Die Oracle-Aktie ist in diesem Jahr bisher um mehr als 24 % gefallen. Gleichzeitig sind die Kursziele der Wall-Street-Analysten gestiegen. Nach dem jüngsten Quartalsbericht liegt das durchschnittliche Kursziel bei rund 245 US-Dollar pro Aktie, wobei die Analysten von Guggenheim und Mizuho mit 400 US-Dollar deutlich aus dem Rahmen fallen. Oracle-Aktien leiden mitunter unter der Branchenrotation weg von KI, und selbst wenn KI-Aktien gefragt sind, hinkt die Oracle-Aktie prozentual hinterher.

Meine Hoffnung ist, dass sich die Diskrepanz zwischen der tatsächlichen Performance von Oracle und der Aktienkursentwicklung irgendwann angleicht, was zu einer überproportionalen Aufwärtschance führt."