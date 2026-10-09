Kreise
ChatGPT-Gründer OpenAI wächst weiter kräftig
- OpenAI peilt 2026 mindestens 70 Milliarden Dollar an
- OpenAI meldete annualisiert 50 Milliarden Dollar Umsatz
- OpenAI will 30 Milliarden Dollar bei Investoren einsammeln
NEW YORK (dpa-AFX) - Der ChatGPT-Anbieter OpenAI peilt Kreisen zufolge bis Ende 2026 einen auf das Jahr hochgerechneten Umsatz von mindestens 70 Milliarden Dollar an. Ende September habe der auf ein Jahr hochgerechnete Umsatz einer kürzeren Periode noch bei 50 Milliarden Dollar gelegen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der Zuwachs soll vor allem durch das anziehende Geschäft mit Unternehmen kommen.
Diese Zahlen nannte OpenAI dem Bericht zufolge in Gesprächen mit Investoren im Rahmen der aktuellen Finanzierungsrunde. Dabei will das Unternehmen, das einer der Pioniere bei der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) ist, rund 30 Milliarden Dollar einsammeln. Bei den Verhandlungen mit Investoren beziffert OpenAI den eigenen Unternehmenswert auf 1,4 Billionen Dollar. Im März hatte das Unternehmen 122 Milliarden Dollar bei einer Bewertung von rund 850 Milliarden Dollar eingesammelt.
Am Donnerstag hatte ein "FT"-Bericht über den auf das Jahr projizierten Jahresumsatz von 50 Milliarden Dollar Stand Ende September für Verunsicherung bei Tech-Investoren gesorgt. Viele Experten hatten einen höheren Wert um die Marke von 70 Milliarden Dollar auf dem Zettel, zumal der hochgerechnete Jahresumsatz des OpenAI-Konkurrenten Anthropic, der das ChatGPT-Konkurrenzprodukt Claude entwickelt hat, bereits Ende Juli bei 65 Milliarden Dollar gelegen haben soll.
Dem "FT"-Bericht zufolge geht die Diskrepanz zwischen der Erwartung einiger Analysten beim OpenAI-Umsatz zu dem auf Basis der September-Daten errechneten Jahresumsatz und den Anthropic-Zahlen auf unterschiedliche Ansätze des Geschäfts mit Cloud-Anbietern bei der Errechnung der Kennziffer zurück.
Stark wachsende Unternehmen wie die beiden KI-Anbieter verwenden die Kennziffer des hochgerechneten Jahresumsatzes, um die Dynamik ihres Geschäfts zu demonstrieren. Normalerweise wird der Umsatz eines Monats mal zwölf genommen.
Anthropic und OpenAI buhlen derzeit um die Gunst der Investoren. Beide wollen an die Börse gehen. Während OpenAI die Pläne für dieses Jahr unter anderem wegen Sicherheitsbedenken auf Eis legte, peilt Anthropic weiter die Platzierung von Aktien an der Börse an. Dabei wird nach Informationen von Bloomberg eine Bewertung von bis zu zwei Billionen Dollar in Betracht gezogen. Bei einer Finanzierungsrunde im Mai wurde Anthropic mit 965 Milliarden Dollar bewertet.
Viele Experten halten die hohen Bewertungen von KI-Unternehmen für übertrieben, zumal die Unternehmen nach wie vor tief in den roten Zahlen stecken. Selbst die hohen Wachstumsraten rechtfertigen nach Einschätzung der Kritiker solch hohe Bewertungen nicht./zb/mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 208,0 auf Tradegate (09. Oktober 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 375,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +44,20 %/+92,26 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Oracle - 871460 - US68389X1054
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Oracle. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
"Tencent ( TCEHY ) hat laut einem Bericht der Financial Times unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen einen Fünfjahres-Leasingvertrag mit Oracle ( ORCL ) über den Zugang zu rund 100.000 fortschrittlichen KI-Chips abgeschlossen, da der chinesische Technologieriese seine Investitionen in KI verstärkt.
Die Vereinbarung, Tencents größter Leasingvertrag im Ausland, umfasst mehrere Rechenzentren von Oracle ( ORCL ) in Südostasien und hat laut dem Bericht einen geschätzten Wert von rund 7 Mrd. US-Dollar, wovon etwa 30 % im Voraus ausgezahlt werden.
Der Vertrag verschafft dem in Shenzhen ansässigen Unternehmen Zugang zu fortschrittlichen Chips, die in China nicht verfügbar sind, und hilft ihm dabei, zusätzliche Rechenkapazitäten für die Entwicklung von KI-Modellen und agentenbasierten Tools zu sichern.
Der Leasingvertrag erfolgt zu einer Zeit, in der chinesische Technologieunternehmen aufgrund des begrenzten inländischen Angebots und verschärfter US-Exportkontrollen für fortschrittliche KI-Chips zunehmend im Ausland nach Rechenkapazitäten suchen.
Tencent ( TCEHY ) und Oracle ( ORCL ) reagierten nicht umgehend auf eine Bitte von Seeking Alpha um Stellungnahme.
https://compoundingalpha.substack.com/p/the-rebirth-of-oracle-how-a-legacy
Nach eingehender Analyse der Geschichte, des Geschäftsmodells, der Wettbewerbsvorteile und des enormen Wachstumspotenzials von Oracle kommen wir zur entscheidenden Frage für Anleger: Stellt die Oracle-Aktie (ORCL) zum aktuellen Preis eine attraktive Anlagemöglichkeit dar?
Die zentrale Investitionsthese für Oracle basiert auf dem erfolgreichen Übergang von einem etablierten, wachstumsschwachen Cash Cow zu einem wachstumsstarken, grundlegenden Anbieter von KI-Infrastruktur.
Derzeit wird Oracle am Markt als etabliertes Softwareunternehmen bewertet, das sich in einem hohen, margenschmälernden Investitionszyklus befindet. Der beeindruckende Auftragsbestand von 664 Milliarden US-Dollar (RPO) sichert jedoch nahezu garantierte zukünftige Umsätze. Die These ist einfach: Sobald Oracle seine neuen, massiven KI-Rechenzentren in den nächsten 24 bis 36 Monaten in Betrieb nimmt, werden die hohen Investitionsausgaben zurückgehen, und der Auftragsbestand wird zu einem explosionsartigen Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) und des freien Cashflows führen.
Wenn es dem Oracle-Management – angeführt von Safra Catz mit ihrer bekannten operativen Disziplin – gelingt, diesen physischen Ausbau erfolgreich durchzuführen, ohne die Gewinnmargen zu beeinträchtigen, ist die Aktie im Verhältnis zu ihrer zukünftigen Cash-Generierung fundamental falsch bewertet.
Basisszenario für die Bewertung (5-Jahres-DCF)
Um diese These zu quantifizieren, können wir ein 5-jähriges Discounted-Cashflow-Modell (DCF) mit variablem Wachstum erstellen, um den inneren Wert zu prognostizieren, wobei wir die in unserem Basisszenario beschriebenen Kennzahlen verwenden.
Aktuelle Markteinflüsse:
- Börsenkürzel: ORCL
- Aktueller Preis: 150,00 $
- Gewinn je Aktie (TTM) der letzten zwölf Monate: 6,38 $
Wachstumsannahmen (Die KI-Kapazitätskurve):
Die Wachstumsraten in diesem Basisszenario folgen einem spezifischen Verlauf einer „Glockenkurve“, die den Zeitplan für die Inbetriebnahme der Oracle-Rechenzentren und die Abarbeitung des KI-Auftrags darstellt:
- Wachstumsrate im ersten Jahr: 15,00 % (Beginn der anfänglichen Kapazitätserweiterung und der RPO-Umstellung)
- Wachstumsrate im zweiten Jahr: 25,00 % (Beschleunigung durch Inbetriebnahme von Rechenzentren im Gigawattbereich)
- Wachstumsrate im 3. Jahr: 30,00 % (Höchstwert der Realisierung der aktuellen massiven KI-Aufträge)
- Wachstumsrate im 4. Jahr: 20,00 % (Das Wachstum beginnt sich auf einer deutlich größeren Umsatzbasis zu normalisieren)
- Wachstumsrate im 5. Jahr: 15,00 % (Rückkehr zu nachhaltigem, langfristigem Cloud-/Softwarewachstum)
Bewertungsmechanismen:
- Exit Multiple: 25x. (Ein angemessenes Kurs-Gewinn-Verhältnis am Ende der Laufzeit für einen dominanten Anbieter von Unternehmenssoftware und Cloud-Infrastruktur mit hohen Wechselkosten).
- Gewünschte Rendite (Mindestrendite): 15 %. (Die annualisierte Rendite, die erforderlich ist, um das Risiko des hohen Investitionsaufwands zu rechtfertigen).
Fazit:
Gemäß meinem Modell beträgt der gewünschte Einstiegspunkt (innerer Wert) eines Anlegers 204,50 US-Dollar , um in den nächsten 5 Jahren eine jährliche Rendite von 15 % zu erzielen.
Da Oracle derzeit bei 150,00 US-Dollar notiert , liegt der Kurs deutlich unter dem unter diesen Wachstumsannahmen ermittelten inneren Wert. Das Modell berechnet eine beeindruckende jährliche Rendite von 22,35 % ausgehend vom heutigen Kurs . Damit ist Oracle eine äußerst attraktive Kaufempfehlung für Anleger, die an den erfolgreichen Ausbau der Infrastruktur und die Umwandlung des Auftragsbestands von über 660 Milliarden US-Dollar in operative Gewinne glauben."
Bert Hochfeld
Leistung im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2027 im Vergleich zu den Erwartungen (aktualisiert)
|Leistungskennzahl (KPI)
|Tatsächliche Leistung
|Konsenserwartung
|Leistung vs. Erwartung
|Gesamtertrag
|19,35 Milliarden US-Dollar
|19,13 Milliarden US-Dollar
|Beat (+1,11 %)
|Non-GAAP EPS
|1,92 €
|1,74 $
|Beat (+$0,18)
|Gesamter Cloud-Umsatz
|11,61 Milliarden US-Dollar
|N / A
|62 % Steigerung im Vergleich zum Vorjahr
|Cloud-Infrastruktur (IaaS)
|7,40 Milliarden US-Dollar
|N / A
|Anstieg um 121 % im Vergleich zum Vorjahr
|Freier Cashflow (Abfluss)
|-5,40 Milliarden US-Dollar
|-9,56 Milliarden US-Dollar
|Beat (Geringerer Cash-Verbrauch)
|Gesamtrückstand (RPO)
|664 Milliarden US-Dollar
|N / A
|Auftragsbestand stieg im Jahresvergleich um 209 Milliarden US-Dollar
|Quartalszuwachs im Auftragsbestand
|+26 Milliarden US-Dollar
|N / A
|Sequenzielles Wachstum ab dem 4. Quartal
Das erste Quartal ist üblicherweise das umsatzschwächste des Jahres, daher war der gestiegene Auftragsbestand im letzten Quartal ein beachtlicher Erfolg. Ich hätte mir gewünscht, dass ein geringerer Cash-Burn im letzten Quartal positiv bewertet worden wäre. Die Nachfrage nach OIC war so stark, dass das Unternehmen erhebliche Vorauszahlungen sichern konnte. Von den Investitionsausgaben in Höhe von 28,5 Milliarden US-Dollar im letzten Quartal wurden 11,36 Milliarden US-Dollar durch Kundenvorauszahlungen finanziert. Der operative Cashflow stieg somit auf 23 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 184 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Insgesamt stiegen die operativen Margen trotz des spürbaren Belastungseffekts durch die Eröffnung zahlreicher neuer Rechenzentren auf 42 %. Bei Oracle wurde der Rückgang der Bruttomargen zwar durch operative Hebelwirkung und anhaltende Kosteneinsparungen mehr als kompensiert. Weiter oben in diesem Kommentar habe ich über Nebius und dessen Preiserhöhungen geschrieben. Dasselbe geschieht nun bei Oracle, wo für Vertragsverlängerungen ein Aufschlag von 20 % erhoben wird. Es scheint wie gestern, als einige Analysten befürchteten, das Cloud-Infrastrukturgeschäft würde die Margen belasten. Das genaue Gegenteil ist der Fall.
Das Unternehmen hob seine Prognose an und bestätigte die Investitionsausgaben – zuvor hatte man befürchtet, dass die Investitionsprognose weiter steigen würde. Die neue Umsatzprognose sieht ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum (CAGR) von 34 % vor. Dank der Stärke des OIC-Geschäfts übertraf Oracle im ersten Quartal erstmals das Ergebnis des vierten Quartals.
Die Kundennachfrage stützt diese Investition weiterhin. Wir haben im ersten Quartal zusätzliche KI-Aufträge im Wert von über 30 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, ohne zusätzliches Kapital von Oracle in Anspruch nehmen zu müssen. Unsere Fähigkeit, eine große Multi-Tenant-Flotte zu betreiben, bleibt ein bedeutender Vorteil. Die GPU-Auslastung lag im ersten Quartal weiterhin bei extrem hohen 97,9 %.
Die Langlebigkeit und der Wert der GPUs beeindrucken weiterhin. Alle GPUs, deren Verträge im ersten Quartal erneuert werden mussten, wurden entweder verlängert oder mit einem Aufschlag von 20 % gegenüber den vorherigen Verträgen weiterverkauft. Die meisten dieser GPUs sind vier Jahre oder älter. Wir erwarten eine lange Nutzungsdauer und einen steigenden Wert für die von uns eingesetzte KI-Kapazität.
Ich denke, das obige Zitat spricht viele der Risiken und Unsicherheiten an, die von manchen Beobachtern immer wieder angeführt werden, wenn sie behaupten, das Unternehmen werde seinen Finanzplan nicht erreichen. Ich habe schon mehr abwegige Analysen zu den Erneuerungspreisen für Infrastruktur auf Basis von Nvidia-GPUs gesehen als… nun ja, ich kann nicht behaupten, dass ich viele warme Mahlzeiten genossen habe, denn wie ich bereits geschrieben habe, habe ich wirklich viele warme Mahlzeiten genossen.
Die Hauptbeschwerde, die meiner Meinung nach etwas kurzsichtig ist, betrifft die Frage, wann Oracle wieder einen positiven freien Cashflow generieren wird. Ich habe bereits in einem anderen Zusammenhang darüber geschrieben, wie schwierig es sein kann, ein Modell zu erstellen, dessen Ergebnis von einer noch nicht absehbaren Nachfrageabschwächung abhängt. Für mich ist das nicht der Fall, und ich bezweifle, dass es für die Führungskräfte von Oracle gilt. Das war so ziemlich das Beste, was der Finanzvorstand in der letzten Telefonkonferenz beitragen konnte.
Wir haben dazu noch keinen konkreten Zeitrahmen genannt und gehen auch nicht davon aus, dass wir das heute tun werden.
Ich möchte jedoch betonen, dass jedes dieser Projekte von Natur aus einen starken freien Cashflow generiert. Sobald die Projekte anlaufen, erzielen sie bereits kurz darauf eine Umwandlungsrate des freien Cashflows von nahezu 100 % des EBITDA nach Steuern. Das Geschäft ist also im Grunde genommen zu einem gewissen Zeitpunkt durch den hohen freien Cashflow quasi „selbstfinanzierend“.
Wir haben daher noch keinen Zeitrahmen genannt, aber Sie werden im Laufe der nächsten Quartale sehen, wie sich das entwickeln könnte, sobald wir die Produktion weiter hochfahren. Wir gehen davon aus, dass es nach dem derzeitigen Produktionshochlauf recht schnell gehen wird.
Eine Schwierigkeit besteht darin, dass die Bruttomarge von Oracle sinken wird, selbst wenn neue Rechenzentren voll ausgelastet sind und ihre optimale Nutzung erreichen, da der Umsatz von Oracle immer stärker von OIC abhängt. OIC weist deutlich niedrigere Bruttomargen auf als Oracle SaaS und Datenbanken. Die Bruttomarge ist jedoch nur ein Bestandteil der Gewinn- und Verlustrechnung. Während die Bruttomarge insgesamt voraussichtlich sinken wird, steigen die Gesamtbetriebsmargen deutlich stärker. Im vergangenen Jahr lagen die Non-GAAP-Betriebsmargen des Unternehmens bei rund 43 %. Oracle prognostiziert derzeit, dass die Non-GAAP-Betriebsmargen in diesem Jahr stagnieren werden, da der Gegenwind durch die Umsätze aus neuen Rechenzentren seinen Höhepunkt erreicht und andere Effizienzgewinne kompensiert. Ich gehe davon aus, dass die Betriebsmargen nach diesem Geschäftsjahr wieder im mittleren 40-%-Bereich liegen werden, sobald sich die Phase des starken Wachstums für OIC stabilisiert.
Als langfristiger Oracle-Investor möchte ich wirklich nicht, dass das Unternehmen sein Wachstumsengagement aufgrund des Zeitpunkts der Generierung von freiem Cashflow reduziert. Es wird zwar irgendwann so weit sein, aber angesichts der verschiedenen Projekte, in die Oracle investiert, ist die Profitabilität so hoch, dass die meisten Leser und Investoren wohl eher eine Fortsetzung des bisherigen Kurses begrüßen würden.
Dies ist kein ausführlicher Artikel über Oracle. Nachdem ich den Artikel gelesen hatte, der das Wachstum des Auftragsbestands bei Oracle beklagte, frage ich mich, ob meine eigenen Beiträge tatsächlich zur Aufklärung beitragen könnten. Doch trotz des rasanten Wachstums belief sich der Auftragsbestand im letzten Quartal lediglich auf 7,4 Milliarden US-Dollar der von Oracle gemeldeten 19,3 Milliarden US-Dollar Umsatz.
Das Geschäft verläuft weiterhin planmäßig – das bedeutet im Wesentlichen starke Margen und einen soliden Cashflow mit einem niedrigen zweistelligen Wachstum. Die Quartalsergebnisse fielen sogar etwas besser aus als in der vorherigen Prognose erwartet.
Die Oracle-Aktie ist in diesem Jahr bisher um mehr als 24 % gefallen. Gleichzeitig sind die Kursziele der Wall-Street-Analysten gestiegen. Nach dem jüngsten Quartalsbericht liegt das durchschnittliche Kursziel bei rund 245 US-Dollar pro Aktie, wobei die Analysten von Guggenheim und Mizuho mit 400 US-Dollar deutlich aus dem Rahmen fallen. Oracle-Aktien leiden mitunter unter der Branchenrotation weg von KI, und selbst wenn KI-Aktien gefragt sind, hinkt die Oracle-Aktie prozentual hinterher.
Meine Hoffnung ist, dass sich die Diskrepanz zwischen der tatsächlichen Performance von Oracle und der Aktienkursentwicklung irgendwann angleicht, was zu einer überproportionalen Aufwärtschance führt."