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    ANALYSE-FLASH

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    Berenberg senkt Rheinmetall auf 'Hold' und Ziel auf 1020 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg stuft Rheinmetall von Buy auf Hold ab
    • Berenberg senkt Kursziel deutlich auf 1.020 Euro
    • Für Wachstum nach 2030 braucht es mehr Aufträge
    ANALYSE-FLASH - Berenberg senkt Rheinmetall auf 'Hold' und Ziel auf 1020 Euro
    Foto: 472849734

    HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Rheinmetall von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 1600 auf 1020 Euro gesenkt. Die mittelfristigen Wachstumsperspektiven des Rüstungskonzerns und Automobilzulieferers seien mit Unsicherheiten behaftet, schrieb George McWhirter in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es benötige deutlich mehr Aufträge, um auch über 2030 hinaus für Wachstum zu sorgen. Der Kursrückgang seit Jahresbeginn könne dies teilweise eingepreist haben./rob/bek/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 17:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,00 % und einem Kurs von 929,6 auf Tradegate (09. Oktober 2026, 08:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.405,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.020,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.800,00EUR was eine Bandbreite von +10,09 %/+94,28 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 1020 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1020,00, was eine Steigerung von +10,27% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Rheinmetalls Abwärtstrend, den Test jüngster Tiefs und mögliche Fehlausbrüche. Umstritten ist, ob vermutete Verkäufe großer Anleger Risikoreduktion oder einen Vertrauensverlust anzeigen. Diskutiert werden zudem die Bewertung nach der starken Rally, hohe Investitionen in Produktionskapazitäten und negativer Free Cashflow. Die auf 1,5 Mrd. Euro verdoppelte Kreditlinie wird als Finanzierung des weiteren Wachstums eingeordnet.

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    dpa-AFX
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