ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt Rheinmetall auf 'Hold' und Ziel auf 1020 Euro
- Berenberg stuft Rheinmetall von Buy auf Hold ab
- Berenberg senkt Kursziel deutlich auf 1.020 Euro
- Für Wachstum nach 2030 braucht es mehr Aufträge
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Rheinmetall von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 1600 auf 1020 Euro gesenkt. Die mittelfristigen Wachstumsperspektiven des Rüstungskonzerns und Automobilzulieferers seien mit Unsicherheiten behaftet, schrieb George McWhirter in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es benötige deutlich mehr Aufträge, um auch über 2030 hinaus für Wachstum zu sorgen. Der Kursrückgang seit Jahresbeginn könne dies teilweise eingepreist haben./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 17:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,00 % und einem Kurs von 929,6 auf Tradegate (09. Oktober 2026, 08:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.405,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.020,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.800,00EUR was eine Bandbreite von +10,09 %/+94,28 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 1020 Euro
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Man kann hier schon wieder festhalten, dass die persönlichen Angriffe nicht von denen kommen, die entweder short sind oder einfach nur eine bearishe Meinung vertreten. Sondern sie kommen von denen, die wieder mal den Hype um eine Aktie oder eine Branche geglaubt haben, und eingestiegen sind zu einem Zeitpunkt wo die Aktie ganz einfach hoffnungslos überteuert war. Und wo selbst die - um einen Risikoabschlag verminderten - Gewinne der Folgejahre nicht mehr ausgereicht hätten, um die Kurse zu rechtfertigen.
und alle singen kum ba yah , lassen Friedenstauben fliegen, und machen Liebe wie die Bonobos getreu dem Motto von John Lennon und Yoko Ono
#BlackSock