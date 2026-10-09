Berenberg senkt Rheinmetall auf 'Hold' und Ziel auf 1020 Euro

Man kann hier schon wieder festhalten, dass die persönlichen Angriffe nicht von denen kommen, die entweder short sind oder einfach nur eine bearishe Meinung vertreten. Sondern sie kommen von denen, die wieder mal den Hype um eine Aktie oder eine Branche geglaubt haben, und eingestiegen sind zu einem Zeitpunkt wo die Aktie ganz einfach hoffnungslos überteuert war. Und wo selbst die - um einen Risikoabschlag verminderten - Gewinne der Folgejahre nicht mehr ausgereicht hätten, um die Kurse zu rechtfertigen.





Und dann passiert immer das gleiche - die Aktie wird an allen Ecken und Enden gelobt und es werden paradiesische Kursziele ausgerufen, aber in Wirklichkeit machen sich dann diejenigen, die die Aktie hochgetrieben haben, schon wieder bereit zum Absprung. Sucht mal die Verantwortung bei euch selbst. Ihr habt den Hype geglaubt, weil es ja so ne schöne Story war, und ihr habt auf den "Kaufen"-Knopf gedrückt.





Was wir bei Rheinmetall sehen ist zudem kein Runterprügeln, sondern es ist planvolles strategisches Desinvestieren der Großanleger. Die im Gegensatz zu euch gutes Geld mit der Aktie verdient haben, und da sie nicht am Top alle Aktien auf einmal verkaufen können, ist das mehr ein tröpfchenweiser Niedergang. Und so läuft es in 99 Prozent aller Fälle bei solchen Aktien. Und zwischendurch wird immer wieder Hoffnung geschürt und die Aktie steigt eine Zeit, aber in Wirklichkeit nutzen das gut eingeweihte Kreise, um einen besseren Schnitt bei ihren Verkäufen zu machen. Bezeichnend ist auch, dass hier Kursmarken wie vermeintliche Unterstützungen etc. einfach so mir nichts, dir nichts unterschritten und aufgegeben werden. Das trägt nicht die Handschrift von solchen Großanlegern, die den restlichen "dummen" Markt aus ihren Positionen rausschubsen wollen um selber die Aktien einzusammeln. Denn das ist meistens begleitet von sehr abrupten Kurswechseln wieder zurück nach oben.





Und Teil der "Show" ist halt, dass Analysten immer noch an sagenhaften Prognosen hinsichtlich Kursziel und prognostizierten Gewinnen eines Unternehmens festhalten. Was meint ihr wohl, für wen diese Analysen sind? Für andere Großanleger? Die haben alle ihre internen Research-Abteilungen, die brauchen solche externen Analysten-Ratings schlicht und einfach nicht. Diese Analysen sind für euch, damit ihr glaubt dass eine Aktie weiter kaufenswert ist. Oder eben, damit auch der letzte Kleinanleger aus einer bearishen Aktie vertrieben wird, bei der Großanleger gerade wieder zugreifen.





Genauso Charttechnik. Ihr denkt, ihr habt hier irgendeinen Edge mit Freeware-Tools die jeder Hansel erstellen kann. Die "Großen" pellen sich auf Charttechnik ein Ei. Die haben ganz andere Vorhersagemodelle, und die ganz großen gehen heute eigentlich fast nur nach KI und Big Data. Die Frage ist also: Was glaubt ihr ausrichten zu können mit Freeware-Charts die jedermann zugänglich sind, wenn diese Großanleger miliardenteure KI-Algorithmen auf die Märkte losgelassen haben? Deshalb auch was ich immer sage, Charttechnik funktioniert immer dann, wenn sie Anlegern schaden kann. Dass sie 100 Prozent der Zeit daneben liegt, wäre auch wieder nicht die Wahrheit. Aber sie wird gezielt von den "Großen" genutzt, um euch Fallen zu stellen. Und wenn eure Order bei den Neo-Brokern, die diese an Big Data-Modelle weiterverkaufen, für die KI-Modelle darauf hindeuten, dass genug Kleinanleger in eine Aktie gegangen sind die man schröpfen kann, dann wird selbst der todsicherste Doppelboden bei dem alle Indikatoren grünes Licht geben zur Bullenfalle, und die Aktie rauscht nochmal 20 Prozent tiefer.





Ich habe mich hier bisher mit persönlichen Angriffen zurück gehalten, außer bei Gelegenheiten, wo ich doch mal auf solche Angriffe reagieren musste. Und dass Leute wie wir seit Wochen richtig lagen mit unseren Einschätzungen zu Rheinmetall, ist da noch nicht mal in irgendeiner Weise relevant oder das entscheidende. Aber wer persönlich beleidigt ist und deswegen meint zu Gegenangriffen ausholen zu müssen, nur weil jemand anders eine Aktie weiter bearish sieht bei der man schon mächtig im Minus ist, für den ist Börse vielleicht nicht das richtige Hobby.