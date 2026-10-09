Ein Reiseportfolio, das es so kein zweites Mal gibt

Vom exklusiven Kreuzflug im Privatjet über Luxuskreuzfahrten und außergewöhnliche Golfreisen bis zur individuell geplanten Familien-, Safari- oder Fernreise: CONSUL Weltreisen verbindet das Superluxussegment mit dem gesamten Spektrum anspruchsvoller Individualreisen – und positioniert sich damit einzigartig im deutschen Reisemarkt.

Hannover, 09. Oktober 2026. Eine Weltumrundung im Privatjet organisieren, acht außergewöhnliche Destinationen auf mehreren Kontinenten miteinander verbinden, die besten Hotels auswählen, private Erlebnisse ermöglichen und dabei Hunderte organisatorische Details so koordinieren, dass der Gast davon möglichst wenig bemerkt.

Das ist die Königsklasse des Reisegeschäfts. Und genau hier liegt seit Jahrzehnten eine der besonderen Stärken von CONSUL Weltreisen.

Der Hannoveraner Reiseveranstalter gehört mit seinen exklusiven Kreuzflügen und Weltumrundungen im Privatjet zu den besonders erfahrenen Spezialisten dieses außergewöhnlichen Reisemarktsegments.

Doch die Kreuzflüge sind nur die Speerspitze eines wesentlich größeren Portfolios.

Denn CONSUL verbindet etwas, das nach eigener Marktbeobachtung in dieser Breite kein anderer deutscher Luxusreiseanbieter unter einem Dach anbietet: Weltumrundungen im Privatjet, exklusive Kreuzflüge, luxuriöse Kreuzfahrten, außergewöhnliche Golfreisen und Expeditionen ebenso wie individuell geplante Fernreisen, Safaris, Rundreisen, Familienurlaube und Hochzeitsreisen.

Vom außergewöhnlichen Urlaub für einige Tausend Euro bis zur Weltumrundung im Privatjet für rund 80.000 Euro pro Person reicht das Spektrum. Und genau diese Kombination macht CONSUL besonders.

Die außergewöhnlichste Reise ist der beste Beweis für Kompetenz

Für Geschäftsführer Hans-Joachim Bischoff sind die Kreuzflüge deshalb weit mehr als ein hochpreisiges Reiseprodukt. Sie sind der sichtbarste Beweis für die weltweite Kompetenz des Unternehmens. „Wer eine Weltumrundung im Privatjet mit acht völlig unterschiedlichen Destinationen organisieren kann, muss die Welt kennen“, sagt Bischoff. „Wir müssen wissen, welches Hotel auf Bora Bora wirklich besonders ist, welche Erlebnisse sich in der Atacama-Wüste lohnen, wie man die Osterinsel organisiert, was unsere Gäste in Australien erleben sollten oder welche Partner wir in Kambodscha brauchen. Dieses Wissen verschwindet nicht nach einem Kreuzflug. Es steckt anschließend in jeder Reise, die wir für unsere Kunden planen.“ Genau darin liegt die Philosophie von CONSUL: Die Erfahrung aus dem Superluxussegment wird für alle Kunden nutzbar gemacht.

Man muss bei CONSUL keine Weltumrundung buchen. Man kann genauso eine zweiwöchige individuelle Reise nach Japan planen lassen. Eine Safari in Afrika. Einen Familienurlaub. Eine Hochzeitsreise. Eine Kreuzfahrt. Eine Rundreise durch Südamerika oder einen besonderen Urlaub auf den Malediven.

Der Anspruch an Beratung, Auswahl und persönliche Betreuung bleibt derselbe.

Ein Portfolio, das es in dieser Kombination nicht noch einmal gibt

CONSUL versteht sich deshalb bewusst nicht als reiner Luxusreiseveranstalter und ebenso wenig als klassisches Reisebüro. Das Unternehmen verbindet beide Welten. Auf der einen Seite steht das absolute Superluxussegment mit Reisen, deren Organisation eine außergewöhnliche internationale Erfahrung voraussetzt.

Auf der anderen Seite steht die individuelle Reise für Kunden, die keine 80.000 Euro für eine Weltumrundung ausgeben möchten, aber trotzdem erwarten, dass ihr Urlaub mit Erfahrung, persönlicher Beratung und besonderer Sorgfalt geplant wird.

Genau diese Bandbreite ist die Positionierung von CONSUL.

„Wir kennen keinen anderen Anbieter im deutschen Markt, der dieses Portfolio in dieser Kombination abbildet“, sagt Bischoff. „Unsere Kreuzflüge sind unsere Speerspitze. Aber wir können eben genauso die individuelle Familienreise, die Safari, die Kreuzfahrt oder die dreiwöchige Rundreise organisieren. Und dabei profitieren diese Kunden von genau demselben weltweiten Wissen, das wir für unsere anspruchsvollsten Reisen benötigen.“ Damit möchte CONSUL eine Lücke im deutschen Reisemarkt besetzen.

Nicht Luxus um des Luxus willen. Sondern außergewöhnliche Reiseexpertise für unterschiedlichste Budgets und Reisewünsche.

Zufriedene Gäste sind die wichtigste Währung

Dabei misst CONSUL seinen Erfolg nicht allein an Umsätzen oder der Zahl verkaufter Reisen. Entscheidend ist, ob Gäste wiederkommen. Das Unternehmen setzt deshalb bewusst auf langfristige Kundenbeziehungen und eine sehr persönliche Betreuung. „Wir wollen nicht einmal eine möglichst teure Reise verkaufen“, erklärt Bischoff. „Wir wollen, dass ein Kunde nach seiner Reise sagt: Das war großartig – die nächste Reise macht ihr bitte wieder.“ Gerade bei den Kreuzflügen zeigt sich nach Erfahrung des Unternehmens eine besonders hohe Zufriedenheit und Bindung der Gäste. Viele Reisende haben bereits einen großen Teil der Welt gesehen und entsprechend hohe Erwartungen. Sie vergleichen nicht nur Hotels oder Flugklassen. Sie bewerten das gesamte Erlebnis: Betreuung, Organisation, Atmosphäre, Ausflüge, Kulinarik und vor allem die vielen kleinen Details. „Unser Anspruch ist sehr einfach: Wir wollen die zufriedensten Gäste haben“, sagt Bischoff. „Nicht, weil wir immer das teuerste Hotel buchen, sondern weil wir zuhören und versuchen zu verstehen, was für den jeweiligen Menschen eine perfekte Reise bedeutet.“

2026: Die Welt als Reiseprogramm

Wie weit diese Kompetenz reicht, zeigt die bevorstehende Weltumrundung von CONSUL.

Am 21. November 2026 startet der nächste Kreuzflug. Innerhalb von nur drei Wochen führt die Reise von St. Martin in die Atacama-Wüste, weiter auf die Osterinsel und nach Bora Bora. Anschließend folgen der tropische Norden Australiens mit Great Barrier Reef und Daintree Rainforest, Yogyakarta auf Java, Angkor Wat in Kambodscha und schließlich die Malediven. Geflogen wird in einem eigens gecharterten Flugzeug und großzügiger Business-Class-Bestuhlung.

Doch hinter der spektakulären Route steckt ein enormer organisatorischer Aufwand. Hotels, Transfers, Einreiseformalitäten, Guides, Restaurants, Ausflüge, Golfprogramme, Gepäcklogistik und individuelle Wünsche müssen über Kontinente hinweg ineinandergreifen. Für CONSUL ist genau diese Komplexität ein entscheidender Kompetenzfaktor.

Wer diese Reise beherrscht, beherrscht Reiseplanung auf höchstem Niveau. Nicht jeder Kunde braucht einen Privatjet Gleichzeitig möchte CONSUL mit einem verbreiteten Missverständnis aufräumen. Wer die Travel Lounge KÖ8 in Hannover betritt, muss nicht nach einer Weltumrundung für 80.000 Euro suchen. „Manche Menschen sehen unsere Privatjet-Reisen und denken zunächst: CONSUL ist bestimmt nichts für mich“, sagt Bischoff. „Das Gegenteil ist der Fall. Wir möchten gerade zeigen, dass unsere Erfahrung allen Kunden zugutekommt.“

Deshalb organisiert das Team ebenso klassische individuelle Urlaubsreisen. Dabei kann es um zwei Wochen Griechenland gehen, eine Rundreise durch Vietnam, drei Wochen Japan, eine Safari in Südafrika oder Botswana, einen Familienurlaub in den USA oder eine besondere Hochzeitsreise.

Nicht der Reisepreis entscheidet darüber, wie intensiv sich CONSUL mit einer Reise beschäftigt. Entscheidend ist der Anspruch des Kunden.

Die ganze Welt als Wissensbasis

Gerade die Kreuzflüge sorgen dafür, dass sich das Team immer wieder mit neuen Destinationen beschäftigen muss. Südamerika, Polynesien, Australien, Südostasien, Afrika, Nordamerika, der Nahe Osten oder der Indische Ozean gehören regelmäßig zur Reiseplanung. Daraus entsteht ein internationales Netzwerk aus Hotels, Destination Management Companies, Guides, Reedereien, Fluggesellschaften und weiteren Partnern. Dieses Netzwerk wird anschließend für das gesamte Reisegeschäft genutzt. Das unterscheidet CONSUL von Anbietern, die sich ausschließlich auf einzelne Regionen oder bestimmte Reiseformen konzentrieren. „Natürlich gibt es hervorragende Spezialisten für Afrika, Kreuzfahrten, Golfreisen oder bestimmte Destinationen“, sagt Bischoff. „Unsere Besonderheit ist, dass wir diese Welten miteinander verbinden. Genau das müssen wir bei unseren Kreuzflügen jeden Tag können.“

Vom Privatjet auf das Kreuzfahrtschiff

Diese Philosophie zeigt sich auch in weiteren exklusiven Reiseformaten. Mit „Golf & Meer“ verbindet CONSUL und Explora Journeys beispielsweise luxuriöse Kreuzfahrten mit ausgewählten Golfplätzen entlang der jeweiligen Route. Dabei sind ausdrücklich auch Nichtgolfer willkommen. Während ein Teil der Gäste Golf spielt, erleben andere Gäste individuelle Ausflüge und besondere Destinationen. Hinzu kommen maßgeschneiderte Fernreisen, Safaris, Roadtrips, Expeditionen und klassische Luxusreisen. Das Ergebnis ist ein Portfolio, das bewusst nicht in eine einzige Kategorie passt.

Genau das ist gewollt.

Denn moderne Luxusreisende möchten sich nach Überzeugung von CONSUL Weltreisen nicht auf eine Reiseform festlegen. Heute Weltumrundung, morgen Kreuzfahrt, im nächsten Jahr Safari und zwischendurch ein Familienurlaub – der Ansprechpartner soll derselbe bleiben.

Die persönliche Beziehung zum Kunden

Deshalb möchte CONSUL seine Kunden langfristig kennenlernen. Welche Hotels mögen sie? Reisen sie lieber aktiv oder entspannt? Interessieren sie sich für Kultur, Kulinarik, Golf oder Natur? Reisen sie als Paar, mit Freunden oder als Familie? Je länger die Beziehung besteht, desto individueller kann eine Reise geplant werden. Bischoff sieht darin einen entscheidenden Vorteil gegenüber anonymen Buchungsplattformen: „Ein Algorithmus kann mir Tausende Hotels auf den Malediven zeigen. Unsere Aufgabe ist es, unserem Kunden zu sagen, welches davon zu ihm passt.“ Persönliche Beratung ist für CONSUL deshalb kein Zusatzservice. Sie ist das eigentliche Produkt.

Wachstum in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Mit dieser Positionierung baut CONSUL seine Präsenz im deutschsprachigen Markt weiter aus. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Zusammenarbeit mit ÖAMTC REISEN in Österreich. Parallel wird das Netzwerk ausgewählter Vertriebspartner in der Schweiz erweitert. Auch in Deutschland arbeitet CONSUL verstärkt mit Partnern und Marken aus dem Premiumsegment zusammen. Die Kreuzflüge dienen dabei als aufmerksamkeitsstarker Leuchtturm für die Marke.

Aber die Botschaft dahinter ist größer: Wer CONSUL wegen einer Weltumrundung kennenlernt, entdeckt einen Reiseveranstalter für nahezu jede anspruchsvolle Reise. Bekannt aus „Galileo X-Plorer“ Dass gerade die Kreuzflüge eine außergewöhnliche Faszination ausüben, zeigte auch die ProSieben-Sendung „Galileo X-Plorer“. Ein Fernsehteam begleitete ein Teilstück der Weltumrundung von CONSUL und dokumentierte Privatjet, Destinationen, Hotels und Erlebnisse rund um den Globus. Die Reportage brachte diese besondere Reiseform einem großen Publikum näher. https://www.joyn.de/serien/galileo-x-plorer/2026-3-luxusurlaub

Für CONSUL steht hinter den spektakulären Bildern jedoch eine andere Botschaft: Der Kreuzflug ist das Schaufenster. Die eigentliche Stärke ist die Erfahrung dahinter.

2027 und 2028: Die Welt bleibt das Ziel

Das Kreuzflugprogramm wird deshalb konsequent weiterentwickelt. 2027 führt die Grand Voyage Americas unter anderem nach Grönland, in die Natur Nordamerikas, nach Guatemala, Cartagena und Bermuda. Für den Zeitraum 21. April bis 14. Mai 2028 ist bereits die nächste große Weltumrundung geplant. Die 24-tägige Route soll unter anderem St. Lucia, die Galápagosinseln, New Orleans, die amerikanische Westküste, Alaska, Japan und AlUla miteinander verbinden.

Mehr Zeit an den einzelnen Destinationen, außergewöhnliche Unterkünfte, besondere Dinner und ein umfangreiches Erlebnis- und Golfprogramm sollen die nächste Entwicklungsstufe des Konzeptes bilden.

Mehr als 40 Jahre Erfahrung – eine klare Idee für die Zukunft

CONSUL Weltreisen blickt auf eine mehr als 40-jährige Geschichte zurück. Bereits Unternehmensgründer Dieter Forsen gehörte zu den Pionieren außergewöhnlicher Kreuzflüge und Weltreisen. Seit der Übernahme durch Hans-Joachim Bischoff im Jahr 2023 wird diese Tradition weiterentwickelt und mit einem deutlich breiteren Reiseportfolio verbunden. Von der Travel Lounge KÖ8 in Hannover aus plant das Team heute Reisen auf nahezu allen Kontinenten.

Die Vision dahinter ist klar:

CONSUL möchte der Reiseveranstalter sein, zu dem ein Kunde mit nahezu jedem Reisewunsch kommen kann – vom individuellen Urlaub bis zur Weltumrundung im Privatjet.

Und genau darin sieht Bischoff die besondere Position des Unternehmens: „Andere können einzelne Teile davon hervorragend. Der eine kann Kreuzfahrt, der andere Golf, der nächste Fernreisen oder Safari. Wir haben über Jahrzehnte gelernt, all diese Welten miteinander zu verbinden. Unsere Kreuzflüge zwingen uns geradezu dazu, die ganze Welt zu kennen. Und diese Erfahrung geben wir an jeden einzelnen Kunden weiter.“

So entsteht eine ungewöhnliche Verbindung: Kompetenz aus dem Superluxussegment. Persönliche Beratung für individuelle Reisen. Und ein Portfolio, das in dieser Kombination nach Überzeugung von CONSUL kein anderer deutscher Anbieter bietet.

Oder noch einfacher:

Man muss nicht im Privatjet um die Welt fliegen, um von der Erfahrung einer Weltumrundung zu profitieren.

Über CONSUL Weltreisen

CONSUL Weltreisen GmbH mit Sitz in Hannover ist ein traditionsreicher deutscher Reiseveranstalter für individuelle und außergewöhnliche Reisen weltweit.

Seit mehr als 40 Jahren entwickelt das Unternehmen maßgeschneiderte Reiseerlebnisse. Die Speerspitze bilden exklusive Kreuzflüge und Weltumrundungen im Privatjet. Darüber hinaus umfasst das Portfolio individuell geplante Fern- und Rundreisen, Familien- und Hochzeitsreisen, Safaris, Golfreisen, Luxus- und Expeditionskreuzfahrten sowie besondere Reiseerlebnisse auf nahezu allen Kontinenten.

Mit der Travel Lounge KÖ8 in Hannover und einem wachsenden Netzwerk in Deutschland, Österreich und der Schweiz verbindet CONSUL die Erfahrung aus dem internationalen Superluxussegment mit persönlicher Reiseberatung für unterschiedlichste Reisewünsche und Budgets.

Die Idee dahinter ist ebenso einfach wie anspruchsvoll: Wer die außergewöhnlichsten Reisen der Welt organisieren kann, kann auch die individuelle Traumreise außergewöhnlich gut organisieren.

Pressekontakt

CONSUL Weltreisen GmbH

Hans-Joachim Bischoff

Geschäftsführer

Königstraße 8

30175 Hannover

Telefon: +49 (0) 511 546 894 60

E-Mail: hjb@consul-weltreisen.com

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